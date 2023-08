Juventus: non si è allenato per infortunio, le condizioni

Ci sono delle novità riguardanti il mondo della Juventus e l’infortunio per un giocatore che nella giornata di oggi non si è nemmeno allenato con il resto dei compagni di squadra.

I bianconeri tornano ad allenarsi dopo il pareggio conquistato nei minuti finali dell’ultima partita giocata in campionato, quella dove si è affrontato il Bologna tra le tante polemiche.

La squadra di Allegri torna a lavorare e ora si prepara già ai prossimi impegni in vista del proseguo della stagione in campionato, dove in Serie A si spera di ritrovare subito la vittoria dopo una brutta battuta d’arresto.

Infortuni Juventus: altro giocatore finito ko

Non sono arrivate buone notizie per la Juventus di Allegri che ha dovuto fare a meno di un giocatore nell’ultima partita giocata in campionato per la seconda giornata di Serie A. Perché il club bianconero ha perso un altro giocatore che è finito in infermeria alla vigilia della partita giocata e pareggiata contro il Bologna, dove non sono mancate le polemiche per dei possibili favoritismi nei confronti della Juve per un rigore non fischiato alla squadra ospite sul risultato di 0-1.

Intanto, in questa partita che è finita con il risultato finale di 1-1 è mancato uno dei perni principali della squadra di Allegri che punta continuamente da anni su di lui ed è un pilastro della formazione e dello spogliatoio bianconero. Si tratta del portiere polacco Szczesny che non ha preso parte alla partita per una botta subita in allenamento.

Adesso ci sono degli aggiornamenti però per quanto riguarda le condizioni e i tempi di recupero di Szczesny che punta a tornare a disposizione dell’allenatore e del resto dei compagni già dalla prossima partita di campionato che si giocherà tra qualche giorno.

Juventus: Szczesny si allena a parte, le condizioni

Dopo il pareggio nella seconda giornata di campionato sono arrivati degli aggiornamenti che riguardano la Juventus e Szczesny per le condizioni del portiere che non si è allenato nemmeno nella giornata di oggi.

Infatti, la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa e dal report pubblicato dalla società bianconera sul proprio sito ufficiale è emerso che nella giornata di oggi non si è allenato col resto del gruppo il portiere Szczesny che ha svolto lavoro differenziato ancora.

Juve: rientro Szczesny con l’Empoli?

Domani giorno di riposo e poi doppia seduta mercoledì in vista della prossima partita di Serie A che si giocherà domenica 3 settembre contro l’Empoli. In quella gara la Juve spera di recuperare Szczesny, ma il rientro del giocatore non è certo. Potrebbe anche tornare dopo la pausa Nazionali.