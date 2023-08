Calciomercato: colpo a sorpresa, lascia subito l’Italia

Nuove indiscrezioni di calciomercato relative al futuro del calciatore che può lasciare la Serie A in questa sessione 2023.

Gli ultimi giorni di calciomercato regalano sempre delle grandi sorprese. Ecco perché i tifosi seguono con particolare attenzione gli sviluppi delle trattative che stanno portando avanti le rispettive squadre. In Italia il mercato è molto seguito, sono previste grandi novità nelle prossime ore. A parte Lukaku, ci sono altri affari che possono andare in porto. Ecco l’annuncio che arriva dalla Francia in merito a questo indizio di mercato: il calciatore può lasciare subito la Serie A.

C’è l’annuncio relativo al possibile trasferimento del calciatore che ha aperto le porte per il suo approdo in Francia. Una notizia sorprendete che ha spiazzato la stessa società che adesso dovrà prendere una decisione in merito al futuro del ragazzo.

Calciomercato: via dall’Italia, lo aspetta la Ligue 1

C’è un asse di mercato che potrebbe svilupparsi sull’asse Francia Italia: le parti sono pronte a chiudere l’affare con la cessione del calciatore che già dato il suo assenso al possibile approdo in Ligue 1.

Il campionato francese, uno dei più importanti in Europa, nell’ultimo periodo ha messo in mostra grandi talenti. Gli addetti ai lavori sono a lavoro per rinforzare i rispettivi club ed è per questo motivo che lo sguardo dei dirigenti francesi va verso il campionato italiano. Ci sono tantissimi giocatori pronti a partire e a lasciare la Serie A. Uno di questi potrebbe approdare in Ligue 1.

Secondo le ultime informazioni di calciomercato, riportate da FootMercato, a sorpresa Paulo Fonseca potrebbe pescare dalla Fiorentina e portare a Lille Kouame.

Calciomercato Fiorentina: c’è l’addio di Kouame, i dettagli

Christian Kouamé può andare al Lille in questa sessione di calciomercato. Sotto contratto con la Fiorentina, fino a giugno 2024, è reduce da una stagione in chiaroscuro in cui ha segnato 5 gol e 8 assist in 42 partite. Numeri deludenti che hanno spinto i viola a fare delle riflessioni sull’ex Genoa. Patron Commisso nutriva altre aspettative su di lui, adesso è pronto a privarsi del calciatore che è già nel mirino di alcune società francesi, come il Nantes. Nelle ultime ore c’è stato un sondaggio da parte del Lille con Paulo Fonseca che è pronto a prendere dalla Fiorentina l’attaccante.

Fiorentina, Kouame al Lille: come sarà sostituito

Dopo Beltran e Nzola, il mercato della Fiorentina non regalerà altre sorprese. Da capire se in caso di cessione di Kouame al Lille, i viola interverranno in attacco con un nuovo giocatore. Restano in uscita, oltre all’attaccante, anche Jovic e Amrabat che non è riuscito a trovare ancora una destinazione.