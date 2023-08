In questi ultimi giorni di calciomercato potrebbero esserci importanti acquisti da parte delle squadre italiane, soprattutto dalla Premier League

Il nostro campionato potrebbe regalare un colpo di coda, con un possibile ingresso che arriva direttamente dalla Premier League nelle ultime ore di trattative.

La Premier League potrebbe regalare sorprese per la nostra Serie A nelle ultime ore di calciomercato, dato che ci stiamo avvicinando alla sirena della chiusura delle trattative estive. Si sta parlando molto dell’arrivo alla Roma di Romelu Lukaku che lascerebbe il Chelsea in prestito, provando a risollevare i giallorossi che hanno messo insieme 1 punto nelle prime due giornate di campionato.

Il belga esce da un’estate difficile sospeso tra Inter, Milan e Juventus ma senza riuscire a trovare una quadra importante. Non c’è solo il Chelsea, però, che può lasciare andare un suo giocatore verso l’Italia: tra le squadre in procinto di cedere in Italia potrebbe esserci anche l’Arsenal.

Serie A, un nuovo arrivo da Londra?

L’Arsenal potrebbe lasciare partire, a sorpresa, l’attaccante esterno Nicolas Pepe, arrivato qualche stagione fa per 80 milioni di euro. In questi anni il calciatore dei Gunners ha faticato molto a imprimere la sua forza in Premier League e quindi cerca una nuova soluzione per la sua carriera.

Al momento in Italia le squadre sembrano essere a posto ma potrebbe essere, per il suo modo di giocare, un prospetto interessante ad esempio per la Juventus che sta avendo grandi difficoltà a chiudere con Berardi ed è ancora incerta sul futuro di Federico Chiesa.

Un altro dei calciatori che potrebbe lasciare la maglia dei Gunners in queste ore di calciomercato potrebbe essere quello di Nuno Tavares. Il classe 2000, difensore portoghese, potrebbe essere un’opzione last-minute per il Milan di Pioli, ancora a caccia di un vice Theo Hernandez. Se si riesce finalmente a cedere Ballo-Touré l’obiettivo principale sembrerebbe essere Riccardo Calafiori, ma è chiaro che un’occasione del genere sul mercato andrebbe colta al volo.

Albert Sambi Lokonga, centrocampista classe 1999, è un altro dei giocatori che pare essere in uscita dalla squadra londinese. Ricordiamo che qualche settimana fa è stato proposto anche alla Roma di José Mourinho che, però, non ha mai cercato di intavolare una trattativa. Al momento, forse, potrebbe essere una buona occasione per la Lazio di Maurizio Sarri che potrebbe volere un ultimo colpo a centrocampo e trova ancora qualche intoppo nell’acquisto di Guendouzi.