Calciomercato: pronta l’offerta da 100mln per Kvaratskhelia

Il Napoli continua a resistere alle offerte che arrivano per Victor Osimhen, eppure ora ne arriva una nuova per l’altro grande talento Kvicha Kvaratskhelia.

Il club azzurro è preso d’assalto in questa finestra di mercato, come era prevedibile per la grande stagione che si è conclusa con la vittoria dello scudetto dopo 33 anni che mancava in città.

Andato via Kim e anche Spalletti, ora bisogna capire chi sono i punti fermi del club che resteranno. La volontà del presidente De Laurentiis è quella di tenere in rosa i migliori giocatori per almeno un altro anno sicuramente e per questo motivo non sarà facile convincere la società a vendere i top player.

Calciomercato Napoli: offerte per Kvaratskhelia

E’ stato incoronato uno dei migliori giocatori e giovani alla sua prima stagione con la maglia del Napoli il giovane esterno d’attacco sia nel campionato di Serie A che nella scorsa edizione di Champions League. Arrivato per dover sostituire grandi bandiere del club azzurro andate via si è subito imposto in maniera spaziale. Perché Khvicha Kvaratskhelia è oggi uno dei giocatori più attenzionati dai migliori club al mondo. Le sue qualità nel saltare l’uomo, toccare il pallone, fare gol e la giocata decisiva hanno lasciato tutti a bocca aperta e ora per il Napoli è una miniera d’oro.

Arrivato per poco più di 10 milioni di euro ora ne vale 10 volte di più. Perché già ci sono stati dei sondaggi e degli interessamenti da parte degli altri club in giro per il mondo, ma per il Napoli è considerato incedibile per questa sessione di mercato. Anche lui stesso ha voglia di restare ancora e per questo motivo sta già arrivando il rinnovo con con adeguamento dell’ingaggio per l’attaccante 21enne.

Intanto, però, continuano ad arrivare offerte importanti che riguardano il futuro di Kvaratskhelia che può cambiare da un momento all’altro se dovessero arrivare quelle proposte indecenti di cui ha sempre parlato il presidente ADL. Al momento uno dei migliori giocatori del Napoli però non sembra poter essere convinto a lasciare il club azzurro e nemmeno la stessa società.

Napoli: Arteta vuole Kvaratskhelia all’Arsenal

In questi mesi si è creato un grande interesse da parte della Premier League per il giocatore del Napoli che è stato visto ancor più da vicino nella doppia sfida con il Liverpool in Champions League, quando ha umiliato mezza squadra dei Reds nel doppio confronto. Su Kvaratskhelia si è registrato l’interesse di Newcastle, Manchester City e ora anche l’Arsenal che fa sul serio.

L’allenatore dei Gunners, Mikel Arteta sarebbe felice di accogliere all’Arsenal un giocatore come Kvaratskhelia e per questo motivo avrebbe fatto anche un tentativo con una maxi offerta al Napoli.

Arsenal: offerta per Kvaratskhelia

Mentre il Napoli è ad un passo dall’ufficializzare il rinnovo di Kvaratskhelia c’è l’Arsenal che, secondo Football Transfers, vogliono provare a prendere il giocatore con un’offerta poco superiore di 100 milioni di euro.

Il giovane esterno georgiano però sembra certo di restare ancora in Serie A con la maglia del Napoli. Tutto rimandato alla prossima estate del 2024.