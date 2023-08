Serie A: Zaniolo torna in Italia, oggi saluta i tifosi del Galatasaray

E’ un giorno decisivo questo di oggi per quanto riguarda il futuro di Nicolò Zaniolo che è pronto a tornare in Serie A di nuovo e lasciare definitivamente il Galatasaray e la Turchia.

Il club turco scenderà in campo nelle prossime ore per una delle partite più importanti di inizio 2023 2024, ci si gioca quasi l’intera stagione in queste ore per l’importanza che ha questa sfida.

Saranno decisive le prossime ore anche per quanto riguarda il futuro del giocatore italiano pronto a fare ritorno in Serie A.

Calciomercato Serie A: Zaniolo pronto a tornare

Nelle ore di questa sera scenderà in campo il Galatasaray con i preliminari di Uefa Champions League per il ritorno del secondo turno. Una partita importantissima questa perché all’andata è arrivata la beffa nei minuti di recupero con un pareggio. Infatti, dopo il 2-2 dell’andata oggi si scenderà in campo con Galatasaray Zalgiris per il ritorno decisivo per andare avanti. Decisivo anche il futuro di Zaniolo.

Il calciatore italiano è finito nel mirino dei club di Serie A che possono pensare di prenderlo da un momento all’altro. Proprio in queste prossime ore potrebbe arrivare il saluto di Zaniolo dopo Galatasaray Zalgiris con alcuni club pronti a chiudere per lui.

Playoff Champions League date: la decisione su Zaniolo

Se il Galatasaray dovesse passare il turno contro i lituani dello Zalgiris allora resteranno poi altri due turni per ottenere la qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League. Il futuro di Zaniolo dipende soprattutto dalla possibilità di giocare o meno queste partite.

Infatti, il club turco dovrà poi affrontare la doppia sfida andata-ritorno che si giocherà per il terzo turno preliminare (Martedì 8 e Mercoledì 9 agosto 2023 andata e Martedì 15 e Mercoledì 16 agosto 2023 ritorno). Successivamente ci sarà l’ultimo turno playoff con andata martedì 22 e mercoledì 23 agosto 2023 e ritorno martedì 29 e mercoledì 30 agosto 2023. Sarà il Galatasaray a prendere una decisione finale su Zaniolo se tenerlo o meno ancora in rosa per queste prossime e importanti sfide.

Calciomercato: Zaniolo in Serie A, la scelta del Galatasaray

Il futuro di Zaniolo sarà deciso dal Galatasaray che potrebbe presto dare il via libera alla sua cessione per circa 35 milioni di euro. Tante squadre interessate a riportarlo subito in Serie A, in particolare la Juventus è quella tra le favorite e potrebbe arrivare anche l’ultimo giorno di mercato.

Perché il Galatasaray giocherà i preliminari di Champions League fino a fine agosto e potrebbe decidere di tenerlo con se per superare i turni per poi dare l’ok definitivo alla sua partenza. Un’altra possibilità può essere venderlo in queste prossime ore dopo la partita con lo Zalgiris.