Inter: altro grande sacrificio, non c’è altra scelta

La situazione economica dell’Inter resta drammatica o comunque difficile in vista dei prossimi anni, perché la società ora deve capire come muoversi sul calciomercato con nuove cessioni.

Sono stati fatti dei sacrifici da parte della società nerazzurra che ora deve fare di tutto per trovare la migliore soluzione in vista delle prossime stagioni, perché quello che è accaduto non basta.

Il mercato regala sempre sorprese e questo è quello che si possono aspettare i tifosi dell’Inter in vista dei prossimi anni. Perché c’è una vicenda davvero spinosa da dover risolvere per il club italiano.

Calciomercato Inter: problemi economici, via alle cessioni

In questa sessione di mercato estiva appena conclusa sono arrivate diverse cessioni importanti che riguardano da vicino il futuro dell’Inter. Perché la società dovrà continuare a portare avanti questo tipo di strategia per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario del biennio 2023-25 che sarà sotto la lente d’ingrandimento dell’Uefa che ha già annunciato che arriveranno sanzioni importanti. Il prossimo bilancio dovrà chiudersi con massimo un passivo di 60 milioni e c’è l’incognita per i nerazzurri.

Perché il prossimo maggio 2024 scadrà il prestito di Oaktree al presidente Steven Zhang che dovrà restituire la somma di quasi 400 milioni di euro o rifinanziarla allungando la scadenza. In caso contrario la situazione può davvero complicarsi e per questo motivo sono arrivate diverse cessioni importanti da parte dell’Inter che ora ha necessità di continuare ad andare avanti.

Per i prossimi anni c’è il rischio che nuove e importanti cessioni arrivino con altri giocatori tra i top che andranno poi via come già capitato in questi ultimi mesi di grande rivoluzione.

Cessioni Inter: sacrificati Barella o Lautaro Martinez

Importanti notizie che riguardano le cessioni dell’Inter e i giocatori che possono essere sacrificati in vista dei prossimi anni. Perché c’è la sensazione che per rientrare dai gravi problemi economici che la società nerazzurra debba andare a chiudere delle partenze. Tra i giocatori che possono partire ci sono anche Barella e Lautaro Martinez.

Si tratta tra i due giocatori che più hanno mercato in giro per il mondo e che possono portare cifre davvero importanti superiori anche a 100 milioni di euro nel caso dell’argentino. In vista del 2024 che si potrà capire qualcosa in più per la possibile cessione di Lautaro Martinez o Barella da parte dell’Inter.

Inter: altri nomi in uscita

Ci sono anche altri giocatori che possono partire come accaduto con Onana con il Manchester United. Si tratta di Bastoni, Dumfries e Thuram che in futuro possono dire addio per fare cassa così come Barella e Lautaro Martinez.