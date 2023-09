Kvaratskhelia lascia Napoli: c’è l’annuncio dell’agente

Momento particolare questo in casa Napoli per la solita questione rinnovi di contratto che ora fanno discutere e non poco visto che si parla dei migliori giocatori come Kvaratskhelia e Osimhen.

A parlarne è stato direttamente l’agente e i padre dell’attaccante georgiano che ha voluto chiarire la questione dopo quello che è venuto fuori con tanto di tweet polemico da parte della società degli azzurri.

Giorni caldi questi che sono stati in casa Napoli per quanto riguarda la situazione di rinnovo del georgiano con uno sfogo importante arrivato pochi giorni dopo una sconfitta contro la Lazio in campionato.

Calciomercato Napoli: rinnovo Kvaratskhelia, le parole dell’agente

Per quanto riguarda il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, è intervenuto il suo noto procuratore Mamuka Jugeli, alla trasmissione CalcioNapoli24Live e ha risposto ad alcune domande che riguardano il rinnovo del calciatore georgiano. Tra le varie dichiarazioni l’agente di Kvara ha voluto confermare il fatto che il suo assistito è un giocatore del Napoli e che non c’è nessuna possibilità o voglia di andar via al momento.

Confermato anche il fatto che c’è un rapporto fantastico tra la dirigenza del Napoli e gli agenti di Kvaratskhelia, così come dello stesso giocatore che non è per niente scontento della sua attuale situazione rispetto a quanto detto nei giorni scorsi da alcune emittenti di mercato.

Presto, intanto, ci sarà anche un possibile rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli per venuto fuori dalle parole del suo agente, perché il giocatore ha voglia di restare e giocarsi con la maglia azzurra la Champions League. Inoltre, l’agente ha confermato che De Laurentiis riconosce cosa ha fatto Kvara per Napoli ed è pronto ad accontentarlo. Ad occuparsene anche del contratto c’è anche il braccio destro Micheli.

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli: ADL deciso

Per quanto riguarda il rinnovo di Kvaratskhelia col Napoli sono arrivate le parole dell’agente del giocatore come un grande segnale di apertura, perché c’è stata la dichiarazione che ha fatto sognare i tifosi riguardo la volontà del presidente di voler aprire e chiudere questa trattativa il prima possibile.

Il numero uno azzurro non ha mai rifiutato nulla e per questo motivo ora c’è la possibilità di chiudere per il rinnovo di Kvaratskhelia col Napoli nei prossimi mesi in vista delle prossime sessioni pericolose di mercato.

Condizioni Kvaratskhelia: le ultime

Sulle condizioni di Kvaratskhelia, invece, il suo agente ha rivelato che ora si sente molto bene e che presto potrebbe essere proprio al top della forma. Il giocatore al momento è a secco di gol con la maglia azzurra in questa nuova stagione e in Nazionale può ritrovare minuti nelle gambe e fiducia per poter essere al meglio quando tornerà per giocare col Napoli in Serie A e in Champions.