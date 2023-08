Lazio, altro obiettivo sfumato: ha scelto la Premier League

Uno dei principali obiettivi sui quali la Lazio stava lavorando in questo calciomercato pare essere una volta e per tutte sfumato per il dispiacere di Maurizio Sarri, che tanto aveva insistito con Lotito per cercare di far vestire la maglia biancoceleste al giocatore.

Per un certo momento l’impressione era anche che il club capitolino fosse sulla giusta strada per riuscirsi, ma come spesso accade in queste trattative complicate, qualcosa sembra essere andato storto. Si è fatto di tutto per cercare di superare questi ostacoli che si erano venuti a creare, ma alla fine è stato lo stesso giocatore ad abbandonare l’ipotesi Lazio preferendone un’altra.

Stando alle ultime notizie, infatti, quello che è stato un concreto obiettivo di mercato dei biancocelesti presto diventerà il colpo d’effetto di queste ultime ore di sessione di un club di Premier League, deciso a definire gli ultimi dettagli con le parti per chiudere questo importante affare.

Calciomercato, altra beffa per la Lazio: firma in Premier League

Altra beffa per la Lazio in questo calciomercato, che praticamente al fotofinish si è vista sfumare uno dei suoi obiettivi principali. Nonostante una campagna acquisti di tutto rispetto, Maurizio Sarri aveva chiesto alla sua società un ultimo importante sforzo che, a quanto pare, Lotito non sarebbe stato disposto a compiere.

Questo ovviamente comporta delle conseguenze, che vedono uno dei nomi più desiderati dal tecnico biancoceleste finire alla fine in Premier League. A dirla tutta la Lazio nel corso di questo calciomercato ha cercato di accontentare in tutti i modi anche questo capriccio di Sarri, ma l’aver deciso alla fine di puntare su altri profili, per fare prima, ha decisamente condizionato queste trattative non semplici già di loro.

Dunque ora potremmo dire senza indugi che il futuro di Callum Hudson-Odoi non sarà alla Lazio. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport UK, l’esterno del Chelsea sarà presto un nuovo rinforzo del Nottingham Forrest in questo calciomercato.

Niente Lazio per Hudson-Odoi: va al Nottingham, affare ai dettagli

Niente Lazio per Callum Hudson-Odoi, che presto diventerà un nuovo rinforzo del Nottingham Forrest. Dopo essere stato vicinissimo al club capitolino, su volontà di Sarri che lo allenò già ai tempi del Chelsea, l’esterno inglese alla fine ha preferito rimanere in Premier League dopo l’ultima non esaltante esperienza all’estero, al Leverkusen in Bundesliga.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport UK, la trattativa fa i blues ed il Forrest per Hudson-Odoi è prossima alla chiusura, visto che ci sono da sistemare gli ultimissimi dettagli prima che il ragazzo sbarchi in città per sostenere le visite mediche col club.

Non solo Odoi, il Forrest ‘ruba’ un altro talento alla Serie A

Hudson-Odoi non è l’unico talento che il Nottingham Forrest sarebbe soffiando alla Serie A in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, la storica compagine inglese sarebbe in trattativa col Fenerbahce per l’acquisto dell’attaccante belga Michy Batshuayi, il cui nome negli scorsi giorni è stato accostato con insistenza al Bologna di Thiago Motta.