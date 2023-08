Sorteggi Champions League: Gironi e Calendario | DIRETTA

E’ il giorno dei sorteggi Champions League gironi 2023 2024. Si aspetta l’orario giusto per l’ufficialità che mostrerà quelli che saranno i gironi della nuova Champions League.

Saranno ore interessanti le prossime per capire come si andranno a completare i gironi in queste prossime settimane. Bisognerà attendere ancora un poco per capire quello che verrà fuori.

Le 4 squadre italiane qualificate sperano di poter ottenere il massimo dai sorteggi dei gironi di Champions League. Bisogna capire che tipo di obiettivo si porranno le squadre in vista del futuro.

Sorteggi Champions League Gironi 2023 2024

Alle ore 18:00 inizierà la cerimonia con il sorteggi dei gironi di Champions League 2023 2024. Viste le fasce si preannuncia una grande sfida per le prossime settimane, dove ci saranno più squadre pronte a scendere in campo e fare la svolta.

Sorteggi Champions: le fasce delle squadre qualificate

Sono queste le fasce per i gironi dei sorteggi Champions League:

1ª fascia: Manchester City, Siviglia, Barcellona, Napoli , Bayern Monaco, PSG, Benfica, Feyenoord.

, Bayern Monaco, PSG, Benfica, Feyenoord. 2ª fascia: Real Madrid, Manchester United, Inter , Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal.

, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal. 3ª fascia: Shakhtar, Salisburgo, Milan , Lazio , Stella Rossa, Braga, PSV, Copenhagen.

, , Stella Rossa, Braga, PSV, Copenhagen. 4ª fascia: Newcastle, Union Berlino, Lens, Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Young Boys, Anversa.

Giocando sui vari siti di Champions League è possibile provare a fare una simulazione dei sorteggi gironi Champions. Questo quanto venuto fuori da un test casuale in base alle fasce:

GIRONE A – Barcellona, Arsenal, Lazio, Celtic;

GIRONE B – PSG, Porto, PSV, Galatasaray;

GIRONE C – Siviglia, Borussia Dortmund, Milan, Anversa;

GIRONE D – Manchester City, Lipsia, Stella Rossa, Real Sociedad;

GIRONE E – Feyenoord, Atletico Madrid, Shakhtar Donetsk, Union Berlino;

GIRONE F – Benfica, Inter, Copenaghen, Young Boys;

GIRONE G – Bayern Monaco, Manchester United, Braga, Lens;

GIRONE H – Napoli, Real Madrid, Salisburgo, Newcastle;

Date Champions League: tutte le partite

Sarà una lunga stagione questa di Uefa Champions League che partirà con la fase a gironi e le seguenti partite di campionato:

1ª giornata: 19 e 20 settembre 2023

2ª giornata: 3 e 4 ottobre 2023

3ª giornata: 24 e 25 ottobre 2023

4ª giornata: 7 e 8 novembre 2023

5ª giornata: 28 e 29 novembre

6ª giornata: 12 e 13 dicembre 2023

Spazio poi alla fase ad eliminazione diretta dagli Ottavi di Finale in poi:

Andata: 13/14 e 20/21 febbraio 2024

Ritorno: 5/6 e 12/13 marzo 2024

Quarti di Finale:

Andata: 9 e 10 aprile 2024

Ritorno: 16 e 17 aprile 2024

Semifinale:

Andata: 30 aprile e 1 maggio 2024

Ritorno: 7 e 8 maggio 2024

Finalissima:

1 giugno 2024 a Wembley (Wembley stadium)