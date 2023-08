Scelta fatta in Serie A: Lloris ha deciso, ecco dove giocherà

Hugo Lloris ha preso una decisione in merito all’approdo in Serie A, dopo i diversi rumors di calciomercato che lo hanno riguardato.

Il portiere campione del Mondo con la Francia nel 2018 e vice-campione del Mondo da titolare nel 2022 in Qatar, ha preso una scelta ben precisa che è legata a quelli che sono stati i rumors che lo hanno accostato in Serie A.

C’era un club che era disposto a fare di tutto per averlo in squadra, con la possibilità di godersi le prestazioni europee con la sua sicurezza tra i pali, dopo l’addio praticamente annunciato al Tottenham dopo che l’arrivo di Guglielmo Vicario lo ha messo lontano dalle gerarchie dei titolari del nuovo allenatore.

Lloris in Serie A, decisione presa: l’annuncio dall’estero

C’è l’annuncio dall’estero in merito alla decisione di Hugo Lloris, portiere di livello enorme e di esperienza importante, che è stato accostato ad un club in particolare nell’ultimo periodo in Serie A.

Secondo quello che è lo stesso annuncio, c’era un accordo in ballo per la cessione dagli Spurs, con l’addio dal Tottenham per l’approdo in Serie A, ma qualcosa che sembrerebbe ora essere cambiata.

Perché Hugo Lloris avrebbe rifiutato la Lazio. Secondo quanto riferiscono dall’estero, Lloris avrebbe deciso di non giocare in Serie A. Dietro la decisione del portiere francese, c’è una situazione che non sarebbe piaciuta allo stesso estremo difensore del Tottenham, che prenderà altre strade nel suo futuro.

Mercato Lazio, Lloris rifiuta la proposta di Lotito: il motivo

Hugo Lloris ha scelto di rifiutare la Lazio e il motivo è ben preciso. Secondo quanto riferito da L’Equipe, la voglia del portiere che sbarcherebbe volentieri comunque in Serie A, è quella di giocare titolare.

Non accetterebbe Lloris, infatti, un ruolo da vice-Provedel. Cerca una nuova squadra, ma dove si sentirà importante e alla Lazio la presenza di Provedel rischia di essere troppo ingombrante. Alla Lazio, Lloris, avrebbe chiesto delle garanzie mai avute e da lì il motivo dell’allontanamento con rifiuto ai biancocelesti. La proposta di Lotito, economicamente parlando, era anche soddisfacente per il francese che però cerca una nuova esperienza da titolare, magari sempre in Champions League.

Ultime su Lloris: niente Lazio, ecco dove giocherà

A farsi avanti su Lloris sono diversi club, non solo in Europa. Perché su di lui ci è finito il Galatasaray che cerca un nuovo portiere, mentre oltreoceano c’è anche l’interesse di mezza Arabia Saudita.