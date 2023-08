Nuovo patteggiamento sui debiti con gli agenti: stabilita la cifra

Il calcio italiano è invaso ancora da un alone di difficoltà dal punto di vista amministrativo e giuridico: la società ora patteggia.

I club italiani sono al centro di numerose vicissitudini che possono cambiare il futuro e anche l’inizio dei campionati. Non sono da escludere pesanti penalizzazioni e problemi che arrecano sicuramente anche un danno di immagine alla società che ha già avuto diversi problemi. Negli ultimi mesi ci sono state diverse sentenze e provvedimenti che hanno cambiato radicalmente la società.

Il club ha ancora altri debiti da pagare e ha cercato di patteggiare con la giustizia sportiva per non cadere in un altro ambiente buio e problematico.

Nuovi debiti da pagare: la notizia

Gli ultimi mesi sono stati estremamente complessi per il calcio italiano. Molte società si sono trovate a dover fare i conti con la giustizia sportiva per problemi che pensavano non avere o che non fossero scoperti.

In italia ci sono ancora alcune situazioni irrisolte che possono creare caos e difficoltà per l’inizio imminente dei campionati. La FIGC non vuole protrarre i problemi a stagione in corso e vuole prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare possibili penalizzazioni pesanti.

Il futuro di alcuni club del calcio italiano si decide in Tribunale: bisognerà pagare i debiti ancora non sanati.

Sampdoria, patteggiamento sui debiti con gli agenti

La Sampdoria ha cambiato proprietà ed è riuscita a salvarsi nonostante la retrocessione in Serie B. I blucerchiati hanno vissuto un momento molto complicato, hanno rischiato addirittura il fallimento ma ora con Radrizzani e Mantovani sono pronti a ripartire alla grande.

Oltre ai debiti di natura amministrativa che riguardavano l’esistenza del club, la Sampdoria ha concluso anche diversi accordi sui debiti da saldare nei confronti degli agenti sportivi per presentare al Tribunale di Genova un “Accordo di Ristrutturazione” dei debiti.

I debiti nei confronti dei procuratori sono molto alti e la Sampdoria ha chiesto uno “sconto” era pari a circa 17,2 milioni di euro complessivi. Nelle scorse settimane, quindi, la società ha inviato diverse lettere alle varie agenzie che ora stanno studiando la situazione.

Debiti con gli agenti: la cifra reale che pagherà la Sampdoria

La proposta della Sampdoria è stata quella di un rimborso del 40% del credito nominale, con pagamento dilazionato in 3 rate annuali. Il club blucerchiato, dunque, secondo quanto riferisce Calcio&Finanza, pagherà complessivi 6,8 milioni rispetto al debito complessivo di 17,2 iniziali, visto che tutti i procuratori in questione hanno accettato la proposta.

I debiti maggiori erano nei confronti della GG11 di Gabriele Giuffrida (pari a circa 3,6 milioni di cui saranno pagati 1,4 milioni), 2,7 milioni per Frank Trimboli (che secondo l’accordo riceverà 1,09 milioni), e 1,3 milioni per Martin Riha (ne riceverà 520mila).