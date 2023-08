Colpaccio Juventus, l’annuncio che spiazza i tifosi

Il mercato della Juve può subire un altro ribaltone: l’annuncio è chiaro, si infuoca il dibattito tra i tifosi.

Un mercato in uscita sbloccato e uno in entrata con molti dubbi. Il compito di Cristiano Giuntoli, ora al timone della Juve, ha una missione ben precisa, e per questo molto difficile.

Non c’è solo da rendere competitiva la rosa, ma anche da colmare un buco nel bilancio. Nel frattempo alla Continassa un altro dibattito è aperto da tempo. Mentre il direttore bianconero prova a piazzare qualche colpo fra giovani calciatori ed elementi in grado di trovare consacrazione in Serie A, Allegri sarebbe più contento se arrivassero pedine già prontie.

Al momento prevale la linea del tecnico, perché l’esigenza di essere subito competitivi alla Juventus è primaria, ma anche alla luce di un tesoretto che consentirebbe al club di fare pochi investimenti. Vietato sbagliare, quindi, e chi arriva dovrà per forza avere un impatto immediato. Il tutto si traduce in una linea nuova sul fronte delle trattative. Niente rischi, Allegri vuole elementi già esperti e Giuntoli prova ad accontentarlo. Nelle ultime ore è intanto trapelato un nome che potrebbe fare al caso dei bianconeri, ma una trattativa che sembrava pronta a decollare avrebbe invece incassato una netta smentita.

Juve, tifosi in subbuglio: la trattativa potrebbe naufragare

Due nomi per due profili diversi, ma entrambi graditi ad Allegri. La sensazione, almeno in questa fase, è che il tecnico abbia scelto di non rivoluzionare il centrocampo. Lo farebbe dando fiducia a McKennie, e forse anche ad uno fra Nicolussi-Caviglia e Miretti.

Il budget derivante dalle cessioni ufficializzate negli ultimi giorni sarebbe quindi tutto dirottato su un attaccante, e la difficoltà nell’arrivare a Lukaku potrebbe spingere il club a puntare su Domenico Berardi. Allegri sarebbe pronto anche a sacrificare uno fra Soulé e Iling Junior e attende notizie da Carnevali, ma c’è chi offre un punto di vista differente sulla trattativa.

Per molti esperti di mercato infatti, la vicenda Berardi sarebbe solo una voce e non ci sarebbe nulla di concreto fra i due club. Forse neanche telefonate esplorative per capire quali sono le possibilità di imbastire l’affare. A pochi giorni dall’inizio della Serie A e meno di due settimane dalla chiusura del mercato, sarebbe difficile per il Sassuolo trovare un sostituto per l’uomo chiave della squadra, e questo dato raffredda l’ipotesi di una cessione.

Nel mercato degli ‘sgarbi’ e dei ribaltoni però tutto è possibile, e i tifosi bianconeri si interrogano sulle dichiarazioni di Allegri. “Il mercato in entrata potrebbe essere finito”, ha ammesso di recente l’allenatore. Sarà vero? Forse no, perché Giuntoli vorrebbe presentarsi con un colpo importante. Magari Berardi, ma serve fare in fretta.