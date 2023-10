Lazio, altra grande cessione: firma con la Juventus, è rivolta

Incredibile quello che può accadere in Serie A con la Lazio che rischia di perdere il proprio campione che può firmare con la Juventus e tradire la società biancoceleste.

Novità importanti che riguardano già le mosse di calciomercato che possono arrivare da un momento all’altro nei prossimi mesi tra la sessione di mercato di gennaio e quella estiva del 2024 che ci sarà con gli Europei di mezzo.

Coinvolta in questa possibile manovra futura c’è ora la Lazio che rischia seriamente di poter perdere uno dei suoi migliori giocatori che vive una situazione particolare di contratto e di contatti con la società.

Calciomercato Lazio: pronta una cessione alla Juventus

La Lazio ha da poco rinnovato il contratto di Luis Alberto e ora punta a fare lo stesso con Felipe Anderson. Il fantasista spagnolo ha firmato fino al 2027 e guadagnerà circa 4 milioni di euro a stagione. Ora con la sosta nazionali si proverà ad avviare a concretizzare i contatti con l’esterno brasiliano per provare a blindarlo con un prolungamento ed ingaggio da 3 milioni di euro annui più vari bonus.

Ci sarà poi un altro giocatore offensivo e tra i migliori della rosa che pretende un nuovo contratto. Su Zaccagni c’è il forte interesse della Juventus che va avanti da anni.

Lazio: rinnovo Zaccagni, le ultime

La Lazio stava trattando il rinnovo di Zaccagni che è in scadenza nel 2025. La società vuole blindarlo con Lotito che spinge per farlo firmare fino al 2028, ma ora c’è distanza sulle cifre.

Dagli attuali 1,8 l’anno si può passare a 2,5 e bonus, con il giocatore che chiede di avvicinarsi a 4 a stagione. Complicata al momento la trattativa tra Zaccagni e la Lazio per il rinnovo. Il suo addio potrebbe scatenare una rivolta in città.

Lazio: il prezzo di Zaccagni

Arrivato nel 2022 alla Lazio per 7 milioni ora Zaccagni può partire anche per una cifra tra i 20 e 30 milioni di euro. Molto dipenderà dai club che si faranno sotto nei prossimi mesi considerando che il giocatore è in scadenza di contratto nel 2025 e per questo il prossimo anno ad una stagione dalla scadenza proveranno a far calare le pretese della Lazio che rischierebbe di perderlo a zero.

Il giocatore è molto apprezzato dalle big italiane come Juventus e Napoli su tutte che possono realmente pensare di bussare nel 2024 alla porta della Lazio con il tentativo di scipparlo. Ora la società biancoceleste inizierà seriamente a valutare la possibilità di rinnovare con lui e trovare un accordo.