De Rossi sulla panchina di Serie A: ecco cosa succede

Possibile incarico importante per Daniele De Rossi come allenatore: l’ex capitano della Roma è pronto ad una nuovissima avventura.

Un grande centrocampista, uno dei migliori della sua generazione a livello internazionale. Ma da allenatore Daniele De Rossi deve ancora maturare le giuste esperienze e cominciare effettivamente a fare sul serio.

Dal giorno del suo ritiro dal calcio giocato, l’ex capitano della Roma ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore. Dapprima assistendo Roberto Mancini nella Nazionale italiana, rientrando nello staff di Euro 2020, vinto trionfalmente dagli azzurri. Poi con la prima vera esperienza in panchina alla SPAL, finita però malamente con l’esonero.

Ma presto potrebbe essere la Serie A a chiamare De Rossi per una nuova avventura prestigiosa, che potrebbe catapultarlo nel calcio che conta, alle prime vere responsabilità di lusso. Secondo le ultime indiscrezioni, DDR sarebbe pronto e arruolabile per una nuova chance da tecnico.

De Rossi sulla panchina della Roma, tutto vero: può essere lui il traghettatore

Sembra assurdo ma è tutto vero. La Roma tiene in caldo il nome di Daniele De Rossi per la panchina. Un piccolo sogno per l’ex capitano, una bella notizia per tutti i suoi tifosi più accaniti, che ancora oggi lo esaltano dalle parti dello stadio Olimpico.

Infatti, se José Mourinho non dovesse riuscire a risollevare la situazione dei giallorossi, partiti malissimo in campionato, sarebbe De Rossi il nome ideale per prenderne l’eredità nell’immediato. L’idea è quella di chiamare l’ex centrocampista come traghettatore fino al termine della stagione, valutandone le possibilità in panchina, prima di prendere ulteriori decisioni.

De Rossi accetterebbe di corsa, visto l’affetto spasmodico che nutre nei confronti della Roma, sua squadra del cuore da sempre. Ma prima va decretato il futuro di Mourinho: nei giorni scorsi lo Special One ha fatto intendere che non pensa minimamente alle dimissioni, ma che può essere solo il presidente Dan Friedkin a metterlo alla porta. Naturalmente, visto anche lo stipendio del portoghese, per mandarlo via la situazione dovrebbe davvero precipitare.

Tutto dipenderà dai prossimi risultati, in particolare in Serie A. De Rossi si tiene pronto e preparato, dopo aver preso tutti i patentini possibili, anche per allenare in Europa. Come detto DDR sarebbe una sorta di traghettatore, in attesa dell’estate prossima. I sogni per rilanciarsi della Roma si chiamano Antonio Conte e Roberto De Zerbi, due italianissimi provenienti dalla Premier League inglese. Ma mai sottovalutare la grinta e l’attaccamento del seppur esordiente De Rossi.