Messi chiude la carriera a Barcellona: l’annuncio è ufficiale

Una lunga storia d’amore che si chiuderà nel miglior modo possibile. Perché Leo Messi che oggi è in MLS con l’Inter Miami è pronto ad avere il via libera per giocare a Barcellona la sua ultima partita.

Ci sono ora aggiornamenti ufficiali con le ultime notizie che riguardano proprio questa scelta che sarebbe condivisa da tutti per poter lasciar ritirare dal mondo del calcio l’argentino nel miglior modo possibile.

Ormai ci siamo, nei prossimi anni da un momento all’altro potrebbe arrivare la decisione direttamente da parte del giocatore che ha vinto di tutto nella propria carriera ed è pronto a mettere un punto definitivo sul mondo del calcio giocato.

Inter Miami: Messi si ritira, la scelta col Barcellona

Importanti notizie che arrivano riguardo il futuro di Leo Messi che è ad un passo dal ritiro del calcio. Una decisione che sarà forte e pesante e che avrà un impatto mediatico mondiale per l’importanza del personaggio. Perché uno dei più grandi giocatori della storia del calcio dirà addio nel giro di qualche anno.

Al momento Messi ha firmato con l’Inter Miami per giocare in MLS fino al 2025 e da quel momento in poi potrebbe arrivare la decisione di dire addio. Intanto, si torna a parlare del suo clamoroso ritorno al Barcellona, quella che di fatto è stata casa sua, per la possibilità di chiudere lì la carriera e ritirarsi.

Inter Miami: ultima partita di Messi a Barcellona

Il presidente dell’Inter Miami, Jorge Mas, è stato molto chiaro e ha voluto fare una promessa a Lionel Messi per quanto riguarda questa vicenda col Barcellona.

Infatti, l’Inter Miami ha promesso a Messi che l’ultima sua partita la andrà a giocare proprio nello stadio del Barcellona dinanzi ai suoi tifosi. Ciò avverrà con un trasferimento o se non sarà possibile si proverà ad organizzare un’amichevole storica.

Carriera Messi: tutti i numeri

A 36 anni Leo Messi ancora non ha deciso di fermarsi. Perché approdato in America all’Inter Miami ha già messo a segno 11 gol e 5 assist in 12 partite giocate tra campionato e coppe. Adesso arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il futuro del giocatore che può incrementare ancora i suoi numeri per qualche anno prima del ritiro dal calcio.

La carriera di Messi parla da se con il giocatore che ha segnato in totale in tutta la sua lunga storia 721 gol e messo a segno 344 assist arrivati fino a questo punto in 887 partite di calcio. Perché Leo ha vestito le maglie di Barcellona, PSG e Inter Miami da quando è diventato un professionista. Ora ci siamo per gli ultimi grandi anni di carriera.