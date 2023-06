Calciomercato: Lenglet in Serie A, arriva l’assist del Tottenham

Lenglet a sorpresa in questa sessione di calciomercato potrebbe arrivare in Serie A. Il Tottenham, infatti, è pronto a virare su un altro obiettivo.

Clement Lenglet e la Serie A: un matrimonio che potrebbe fare ad un anno di distanza. Il Tottenham, infatti, sembra aver cambiato obiettivo e a questo punto non possiamo escludere un suo arrivo nel nostro campionato.

In particolare, una big sarebbe pronta a puntare su Lenglet in questo calciomercato per rinforzare il reparto difensivo e per questo motivo vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se si arriverà alla tanto attesa fumata bianca oppure alla fine la spunterà un altro club.

Mercato: Lenglet in Serie A, ecco con chi firma

Dalla Spagna sono certi che Lenglet non continuerà con il Barcellona e l’obiettivo dei blaugrana è quello di chiudere la sua cessione entro il 30 giugno. Obiettivo non semplice considerando che, almeno fino a questo momento, nessuna squadra ha presentato una proposta importante per il centrale. Nelle scorse settimane si è parlato molto di un possibile ritorno al Tottenham, ma ora i londinesi sembrano puntare su un altro giocatore e per questo motivo non sarà semplice riuscire a piazzare un doppio colpo.

Secondo quanto riferito dal Telegraph, il Tottenham punta Bremer per rafforzare la difesa nel calciomercato estivo e a questo punto la Juventus potrebbe virare su Lenglet. Già lo scorso anno c’erano stati dei contatti senza, però, arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Ora, però, la situazione è diversa e non possiamo escludere una accelerazione con il possibile ambio in panchina.

Infatti, l’ipotesi Conte al posto di Allegri non è sfumata e a questo punto il leccese potrebbe chiedere proprio il transalpino per rinforzare la difesa Una opzione di calciomercato da tenere in considerazione. Vedremo anche quale sarà la scelta del difensore, che non ha comunque mai nascosto la volontà di ritornare al Tottenham.

Ultime Lenglet: la Juventus è in corsa

La Juventus è assolutamente in corsa per Lenglet e a questo punto non sono esclusi sorpassi dell’ultima ora in questo calciomercato estivo. Il Tottenham resta sicuramente avanti, ma difficilmente i londinesi piazzeranno un doppio colpo e quindi Bremer rappresenta forse il crocevia importante per il futuro del francese.

Senza dimenticare che il ritorno di Conte in bianconero potrebbe rivoluzionare le mosse del club torinese. Insomma, è ancora tutto da decidere, ma la Juventus è ancora sulle tracce di Lenglet in vista della prossima stagione.