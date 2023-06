Inter, doppio addio pesantissimo: ora sarà rivoluzione

Si parla di mercato in casa Inter: tante le voci per gli arrivi, ma si parla anche di un possibile doppio addio che sarebbe pesantissimo

Una volta archiviata la stagione 2022/23 con la finale persa contro il Manchester City guidato da Pep Guardiola, l’attenzione dei dirigenti dell’Inter è tutta focalizzata sulla campagna acquisti per il prossimo anno. Beppe Marotta e Piero Ausilio, di fatto, sono al lavoro per regalare a Simone Inzaghi una squadra che possa continuare a competere ad altissimo livello.

Il primo obiettivo in entrata è sicuramente quello di riportare Romelu Lukaku a Milano, mentre Kalidou Koulibaly è ormai prossimo a volare in Arabia Saudita per giocare con la maglia dell’Al-Hilal. L’Inter, infatti, aveva chiesto il prestito dell’ex giocatore del Napoli che, però, non ha potuto dire di no alla super offerta della squadra saudita: ovvero 30 milioni di euro all’anno fino al 2026.

Tuttavia, oltre a quelle relative a Kalidou Koulibaly, per i tifosi dell’Inter ci sono delle brutte notizie anche per quanto riguarda le possibili cessioni di questa campagna acquisti. Tanti giocatori di Simone Inzaghi, di fatto, potrebbero lasciare la ‘Beneamata’ per andare a giocare in Premier League o in Arabia Saudita.

Mercato Inter, Inzaghi si prepara agli addii: chanche per Brozovic e Onana

Chi può andare in Inghilterra, secondo varie indiscrezioni, potrebbe davvero essere André Onana. L’estremo difensore, arrivato l’anno scorso dall’Ajax da parametro zero, potrebbe essere di fatto una grande occasione per l’Inter per effettuare una plusvalenza che farebbe molto comodo al bilancio. Sul camerunense, infatti, c’è il forte interesse del Chelsea, il quale potrebbe unire la trattativa per il portiere con quella che riguarda il possibile ritorno di Romelu Lukaku a Milano.

Mentre la cessione di Marcelo Brozovic, almeno per il momento, sembra essere molto più immediata rispetto a quella di Onana. Sul croato, infatti, ci sono sia il Barcellona che l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, anche se quest’ultima è decisamente favorita rispetto a quella blaugrana. Il club saudita, di fatto, ha proposto al centrocampista un contratto faraonico di 18 milioni di euro all’anno.

Tuttavia, oltre a Marcelo Brozovic ed André Onana, c’è un altro giocatore di Simone Inzaghi che è finito nelle mire delle big della Premier League. Nicolò Barella, infatti, è seguito in queste settimane da squadre top come il Manchester United di Erik ten Hag, Chelsea e, soprattutto, il Liverpool guidato da Jurgen Klopp.