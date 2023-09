Calciomercato, esonero immediato: torna subito ad allenare

Nel calcio bisogna farsi trovare pronto: tutto può cambiare da un momento all’altro. Ecco il sostituto dopo l’esonero in vista, l’ultim’ora

Tanti problemi già in avvio di campionato: già è arrivato un esonero in Spagna con la separazione di Setien dal Villarreal, ma nelle prossime ore potrebbe esserci un nuovo annuncio ufficiale. Un momento davvero complicato dopo un avvio deludente: ecco chi sarà il possibile sostituto.

Le sconfitte nel calcio possono cambiare subito il corso di un allenatore, che è sempre sotto osservazione in caso di risultati negativi. In un mondo così frenetico, i presidenti vogliono subito cambiare guida tecnica com’è avvenuto in Spagna con l’addio di Setien protagonista alla guida del Villarreal fino a pochi giorni fa. Un colpo di scena con il possibile sostituto che conosce anche molto bene il campionato in questione.

Calciomercato, il retroscena: conosce molto bene il campionato

Subito tempo di esoneri nei top campionati d’Europa. A breve dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale: individuato il possibile sostituto per continuare la stagione. Ecco chi sarà il prossimo allenatore.

Come svelato in anteprima da RMC Sport, Laurent Blanc non si siederà in panchina del Lione nella prossima sfida di Ligue 1 contro il Le Havre. L’annuncio per la possibile separazione ci sarà nelle prossime ore: un momento complicato per la compagine francese, che dovrebbe così individuare il sostituto in tempi brevi. Il nome nuovo è quello di Gennaro Gattuso, ma un’altra opportunità potrebbe essere quella di Igor Tudor, protagonista nella passata stagione alla guida del Marsiglia con risultati soddisfacenti.

Tudor vanta una certa esperienza a livello internazionale proprio come il suo collega calabrese, che è reduce dall’esperienza vissuta tra alti e bassi alla guida del Valencia. Il croato conosce molto bene la Ligue1 dopo il percorso entusiasmo a Marsiglia prima della sua separazione.

Il Lione vorrebbe annunciare in tempi brevi il nuovo sostituto di Blanc, che dovrà essere sollevato dall’incarico ufficialmente nei prossimi giorni. Da vice alla Juventus con Andrea Pirlo alle varie esperienze tra Verona e Marsiglia: il croato potrebbe essere l’ultima idea del club francese. Gattuso resta in pole, ma tutto potrà cambiare nelle prossime ore. Un colpo di scena per svoltare definitivamente in campionato dopo un avvio complicato per i francesi. Il Lione vuole tornare a puntare in alto, ecco la suggestione da urlo per il futuro.