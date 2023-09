Roma a sorpresa: blitz per il nuovo Kvaratskhelia

La Roma già lavora per i prossimi colpi di mercato in vista del 2024. Nel mirino un talento che potrebbe seguire le orme del georgiano.

L’inizio di stagione della Roma non è sicuramente stato all’altezza delle aspettative. Nonostante il general manager Tiago Pinto abbia portato elementi esperti e di grande spessore in rosa, la partenza in campionato ha deluso un po’ tutti.

C’è tutto il tempo per recuperare, soprattutto quando José Mourinho avrà riportato nella forma ideale i suoi calciatori più importanti. Intanto la società comincia a ragionare in proiezione futura, anche se nel 2024 saranno in scadenza i contratti sia di Pinto che dello stesso Special One.

Al dirigente e uomo-mercato della Roma è stato chiesto perché non abbia quasi mai, durante il suo mandato giallorosso, puntato i fari su talenti italiani o internazionali di prospettiva, così da creare nuovi prospetti e fuoriclasse in erba a Trigoria. Ma pare che il portoghese sia già al lavoro per colmare questa mancanza.

Tiago Pinto punta il russo Prutsev: può arrivare a Roma la prossima estate

Subito un nuovo talento di prospettiva nel mirino della Roma. Secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.it, Tiago Pinto avrebbe individuato in Egor Prutsev un ottimo innesto futuribile per la rosa giallorossa.

Si tratta di un calciatore offensivo di origine russa, classe 2002, ma che gioca lontano dalla sua patria originale che fa discutere ultimamente per le note situazioni geo-politiche. Prutsev è sotto contratto con la Stella Rossa di Belgrado, ma al momento è in prestito annuale in Slovania, al Celje.

La Roma lo ha osservato da vicino durante il match di Conference League contro il Maccabi, dove Prutsev si è messo in mostra con giocate, accelerazioni e un assist vincente. Il russo può ricordare da vicino il fuoriclasse georgiano Kvicha Kvaratskhelia, ala del Napoli che ha stupito tutti lo scorso anno, nel suo formidabile anno d’esordio in Serie A.

Difatti anche Prustev, ambidestro che ama partire in posizione laterale, ha caratteristiche di quel tipo. Salta l’uomo con facilità e sa trovare le combinazioni giuste con i compagni. Inoltre pare che il costo del suo cartellino si aggiri attorno ai 3 milioni di euro, cifra assolutamente alla portata della Roma. Oltre ai giallorossi sulle tracce di Prutsev ci sarebbe anche il Feyenoord, rivale storico in Europa della compagine di Mourinho.

