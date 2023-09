Infortunio e tegola Napoli: a rischio campionato e Champions

La notizia in casa Napoli preoccupa e non poco Rudi Garcia, in vista degli importanti impegni di campionato e Champions League.

È successo nel corso di questa sosta per le Nazionali, con Rudi Garcia chiamato a reinventarsi il reparto offensivo, dovendo fare a meno di uno dei suoi titolari, dopo l’infortunio con la sua Nazionale.

Dopo la sconfitta con la Lazio, Rudi Garcia è chiamato a reagire. A quanto pare dovrà farlo senza uno dei suoi oggetti pregiati del reparto offensivo, considerando quelle che sono le notizie sul suo infortunio, con il rientro in Italia e al Centro Tecnico di Castel Volturno per gli esami strumentali del caso.

Napoli, infortunio e tegola: a rischio campionato e Champions

Il Napoli, molto presto, avrà modo di capire l’entità dell’infortunio del suo attaccante. Preoccupa e non poco la situazione al Napoli che, nel corso delle prossime settimane e dopo la stop per le Nazionali, dovrà affrontare alcune gare molto delicate tra campionato e Champions League.

Dopo la sconfitta casalinga con la Lazio è stato tempo di stop per riassettare le idee, ma le condizioni di uno dei calciatori finito ai box con la sua Nazionale, preoccupano il tecnico francese che dovrà cambiare qualcosa in attacco.

Sembra infatti un punto fermo del suo tridente offensivo e Rudi Garcia dovrà probabilmente fare a meno di Matteo Politano a causa del suo infortunio muscolare. Oggi, il Napoli, chiarirà quella che la posizione dell’attaccante italiano, che ha lasciato il ritiro di Luciano Spalletti con Orsolini che ha preso il suo posto.

Notizie Napoli, infortunio Politano: le condizioni

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, sono da valutare le condizioni di Matteo Politano, a seguito del suo infortunio con la Nazionale. Come hanno fatto sapere al Napoli, da Coverciano, il calciatore che era a disposizione proprio dell’ex Napoli, Luciano Spalletti, Matteo Politano ha subìto un problema muscolare al polpaccio che sarà valutato nel corso di queste ore a Napoli, dal club azzurro.

Ultime Napoli, quali partite salta Politano? Le ipotesi

Come raccontato dalla stessa fonte, Politano rischia di stare fermo a causa del suo infortunio per alcune partite. Al rientro dalla sosta, il Napoli affronterà il Genoa al Marassi, nella delicatissima sfida che potrebbe allontanare il Napoli dai primi posti di fronte a quello che sarebbe un doppio KO dopo la sconfitta emersa con la Lazio al Maradona. Secondo le informazioni, Politano potrebbe saltare il match contro il Genoa e contro il Braga, in Champions League. Molto presto il Napoli comunicherà quelli che sono gli effettivi tempi di recupero per il suo infortunio e intanto il ballottaggio è aperto tra Lindstrom che potrebbe trovare il suo esordio da titolare in Serie A e Jack Raspadori, per il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.