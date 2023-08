Calciomercato, Lloris in Serie A: firma con la big, deciso il giorno

Il calciomercato delle grandi di Serie A si sta accendendo ancora di più nelle ultime ore: ora è pronto il grande colpo Hugo Lloris.

Il portiere francese è stato fatto fuori dall’arrivo di Guglielmo Vicario e deve cercarsi una nuova avventura che possa permettergli di tornare in campo in grande stile dopo mesi molto complicati dal punto di vista personale. È un grande leader e ha tecnica da vendere: farebbe comodo a tutte le big del campionato di Serie A e a giorni potrebbe firmare l’accordo che lo porterebbe definitivamente nel calcio italiano.

Un colpo alla Lloris sarebbe utile per tanti club e anche per il movimento calcistico italiano che nelle ultime settimane è tornato ad attirare nomi di primo livello.

Calciomercato, colpo Lloris per la Serie A

Il calciomercato di Serie A può regalare ancora sorprese molto importanti. I club di prima fascia si stanno muovendo benissimo per continuare a competere ad alti livelli sia nel campionato italiano che in Europa e molto presto potrebbero portare altri profili di grande spessore a calcare i campi del Bel Paese.

La situazione contrattuale di Hugo Lloris con il Tottenham favorisce l’inserimento di tanti altri club che intendono acquistarlo per la prossima stagione. Ci sono ancora molte big alla ricerca di un nuovo portiere e proprio il francese potrebbe essere il prescelto.

I prossimi giorni saranno decisivi per la decisione di Lloris: firmerà in Serie A? I contatti sono frequenti e manca sempre meno alla decisione finale.

Lloris verso la Serie A: vuole giocare da titolare

Il calciomercato può portare Hugo Lloris in Serie A. Il portiere francese ha deciso di lasciare il Tottenham dopo 11 stagioni e vuole provare un’ultima grande avventura. La Serie A può aprirgli le porte grazie all’investimento di una big che ha intenzione di affidare i pali a un portiere esperto e capace di reggere spogliatoi importanti.

Secondo quanto riferise Gianluca Di Marzio, la Lazio sta puntando su Hugo Lloris per la prossima stagione. Il portiere francese è il prescelto da Sarri per sostituire Maximiano, tornato in Spagna, e per avere un nuovo numero 1 di qualità a cui affidare la porta in Champions League.

Lloris alla Lazio sarebbe il nome perfetto da affiancare a Provedel per avere un reparto portieri di primissima qualità. Il portiere transalpino è alla ricerca di una nuova squadra dopo gli Spurs: la Lazio sta insistendo seriamente per il classe 1986.