Roma: Mourinho raggiante, triplo colpo sul mercato

Tre giorni per completare la squadra: questo è l’obiettivo di Mourinho e Tiago Pinto, pronti a piazzare il “triplete” di acquisti.

Niente critiche, tanti silenzi e la voglia di completare subito la squadra. In casa Roma l’obiettivo è chiaro, e nel dossier di Mourinho, condiviso con Tiago Pinto, ci sono tre vuoti da colmare.

L’infortunio di Abraham ha creato un vuoto importante in attacco e le trattative per molti calciatori, su tutti Scamacca, non hanno consentito alla Roma di trovare il sostituto. Il tempo però stringe, e l’assenza di un bomber rischia di condizionare l’avvio di stagione dei giallorossi. Alle difficoltà nel rintracciare sul mercato un attaccante all’altezza della Roma, si è sommato il caso Matic.

Poco importa se le voci su una rottura con parte dello spogliatoio siano fondate o meno. José Mourinho pensa solo a sostituire uno dei suoi “intoccabili”, e ha chiesto l’arrivo di un calciatore esperto, capace di dettare i tempi e di costruire la diga in mediana, imprescindibile nel suo modo di pensare il calcio. Ecco perché la Roma si muove, e in 72 ore medita di spazzare via le critiche. Sarebbero ben tre i nomi ad un passo dall’arrivo in Serie A. Poi la campagna acquisti dei giallorossi potrebbe considerarsi chiusa con grande soddisfazione.

Roma, la sfida di Tiago Pinto: 3 colpi in 72 ore

Il focus in queste frenetiche ore di trattative per la Roma è di certo Duvan Zapata. Il colombiano sembra il prescelto, un po’ per necessità vista l’assenza di valide alternative, ma anche per la sua capacità di andare regolarmente a bersaglio e di aprire spazi per i centrocampisti.

A Bergamo riflettono sulla partenza del classe 1991, ma le parole di Gasperini lasciano pochi dubbi. Il tecnico ha chiarito che il suo attaccante è un elemento integro fisicamente e forte, sottolineando che sarà la società a decidere il da farsi. Da Roma però filtra ottimismo, e per una cifra fra gli 8 e i 10 milioni, la punta potrebbe raggiungere immediatamente la capitale.

Stesso discorso vale per Leandro Paredes. Il prescelto per raccogliere l’eredità di Matic sarebbe l’ex bianconeri, e i discorsi, almeno questo filtra da Roma, sarebbero già ben avviati. Si chiude quindi, almeno per due calciatori che sarebbero subito pronti ad inserirsi nei ranghi della squadra.

Poi si tenterà l’assalto a Renato Sanches, sul quale Tiago Pinto lavora da molto tempo. La trattativa, in questo caso, è meno semplice, ma la Roma fa leva sulla volontà del centrocampista di raggiungere la Serie A. Luis Enrique per la prima del suo Psg, frenato in casa all’esordio sul pari, non ha convocato il portoghese e anche Paredes. Un segnale chiaro su un doppio colpo che potrebbe cambiare volto al centrocampo della Roma.