Calciomercato, Lloris in Serie A: contatti in corso, affare possibile

Hugo Lloris potrebbe sbarcare in Serie A in questo calciomercato. L’arrivo di Guglielmo Vicario al Tottenham potrebbe infatti quasi costringere il portiere francese a compiere il percorso inverso rispetto all’ex Empoli, anche perché nelle ultime ore le possibilità di vedere il campione del mondo in Italia sarebbero incredibilmente aumentate.

Stando alle ultime notizie, infatti, su Hugo Lloris si sarebbe posata l’attenzione di una big del campionato italiano, che alla ricerca di un estremo difensore avrebbe immediatamente pensato al francese.

A conferma di questo, proprio in queste ore, sarebbero stati registrati dei primi importanti contatti fra le parti, che avrebbero reso immediatamente l’affare possibile, vista anche la forte volontà dello stesso giocatore di poter vivere un’ultima intrigante avventura in carriera.

Hugo Lloris in Serie A, si può: contatti in corso

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Hugo Lloris in questo calciomercato, che contro ogni pronostico potrebbe lasciare il Tottenham dopo quasi 10 anni e passa di onorato servizio. Uno scenario del genere mai nessuno se lo sarebbe aspettato, anche perché il francese è una leggenda degli Spurs, ma l’arrivo di Guglielmo Vicario ha difatti costretto il portiere e prendere questa decisione, visto che con l’italiano il minutaggio rischierebbe di essere col contagocce.

Essendo un portiere di caratura internazionale, nonostante il brutto infortunio della passata stagione Hugo Lloris sarebbe entrato nella lista dei desideri di diversi club in questo calciomercato. Trovarsi una nuova sistemazione non risulterà dunque essere per niente complicato per il francese che, a quanto pare, dopo Ligue 1 e Premier League potrebbe incredibilmente finire a giocare in Serie A.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina dalla stampa francese, alla ricerca di un nuovo vice Provedel dopo la quasi ufficiale cessione di Luis Maximiano all’Almeria, la Lazio potrebbe puntare su Hugo Lloris in questo calciomercato, così da regalare a Maurizio Sarri un secondo portiere d’esperienza.

La Lazio pensa a Lloris per la porta: le ultime

La Lazio può prendere Hugo Lloris in questo calciomercato. Stando a quanto riportato dalla stampa francese, infatti, l’idea del francese stuzzica e non poco Sarri e tutti i tifosi biancocelesti.

Prossimo ai 37 anni, il portiere e capitano del Tottenham è in scadenza con gli Spurs nel giugno 2024, ma visto l’arrivo di Vicario quest’estate potrebbe ottenere dal club di Londra il permesso di trasferirsi anzitempo a Roma.

Ovviamente ci sarà da capire quali potrebbero essere i dettagli per un eventuale accordo sull’ingaggio e con il Tottenham stesso, visto il contratto ancora in essere, ma l’interesse della Lazio per Lloris è concreto e nei prossimi giorni ci potrebbero essere degli aggiornamenti.

Calciomercato Lazio: occhio alla concorrenza di una big per Lloris

La Lazio non sarebbe l’unico club sulle tracce di Hugo Lloris in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, dopo l’infortunio di Courtois, anche il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul portiere francese del Tottenham. A dire la verità, però, la concorrenza dei Blancos non preoccupa più di tanto Lotito, dato che l’intenzione di Florentino Perez sarebbe quella di mettere a disposizione di Ancelotti un portiere più giovane rispetto a Lloris, come De Gea.