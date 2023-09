Calciomercato: Luis Alberto svela il suo futuro, è una sorpresa

C’è una novità riguardo il futuro alla Lazio di Luis Alberto: annuncio a sorpresa dello spagnolo, ecco quale sarà il suo destino.

Protagonista di quest’avvio di stagione, Luis Alberto s’è confermato ad alti livelli. Trascinatore di questa Lazio, in sette partite fra campionato e Champions League ha messo a segno 2 gol e 2 assist e prestazioni d’alto livello che ha spinto Sarri a confermarlo sempre titolare. Ecco le ultimissime notizie riguardo il futuro, nel prossimo calciomercato, di Luis Alberto alla Lazio.

Sempre al centro di voci di calciomercato, Luis Alberto in un’intervista al Corriere dello Sport ha vuotato il sacco e detto la sua riguardo il suo rapporto con la Lazio. Non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Spagna, in passato ci hanno provato club come Siviglia e Cadice ma alla fine è sempre rimasto in biancoceleste. Legame indissolubile quello con la Prima Squadra della Capitale.

Rinnovo Luis Alberto Lazio: c’è la svolta, l’annuncio

Quale futuro per Luis Alberto alla Lazio? E’ lo stesso giocatore a svelare tutti i dettagli in merito alla sua prossima destinazione. Nel corso di un’intervista ha ripercorso i momenti salienti vissuti con la maglia dei biancocelesti, fra gioie e dolori. Dal suo arrivo nella Capitale fino al rapporto, inizialmente turbolento, con Maurizio Sarri.

“Seguo le mie sensazioni, vado avanti per la mia strada. A volte alzo un po’ di polverone per avere una motivazione extra, lo faccio apposta. Mi piace fare casino, quella sensazione di tensione mi aiuta. A volte mia moglie mi frena”.

“Siviglia? Io non ho mai detto alla società di voler andare via dalla Lazio, ho spiegato loro che se fosse stato utile anche ai loro interessi si poteva valutare. Il Cadice, invece, è un discorso diverso: si tratta della squadra del mio paese. E’ una questione non attuale, all’epoca (lo scorso anno, ndr) non stavo giocando e chiesti di andare in prestito per sei mesi anche per ritrovare la continuità. Sarri mi disse di no e da gennaio la musica è cambiata”.

“Rapporto con Sarri? Siamo simili, grazie a lui sono cresciuto tatticamente e migliorato nelle fasi di non possesso e in quella difensiva. Oggi mi sacrifico di più per la squadra”.

Queste parole lasciano presagire ad un futuro alla Lazio per il centrocampista Luis Alberto che è pronto a firmare il rinnovo. Ecco quando ci sarà l’annuncio.

Rinnovo Lazio Luis Alberto, quando arriva l’annuncio

Lunedì Claudio Lotito annuncerà il rinnovo fino al 2028 di Luis Alberto alla Lazio, l’ultimo anno un’opzione. E’ questa la sorpresa per i tifosi biancocelesti che attendevano da tempo la fumata bianca su questa trattativa. L’affare si concluderà positivamente anche per la gioia di Maurizio Sarri che potrà continuare a puntare sul Mago, uomo in più del centrocampo dei biancocelesti.