Roma, Mourinho lo vuole a tutti i costi: arriva a gennaio

La Roma lavora già sul mercato di gennaio: Mourinho vuole un rinforzo a tutti i costi, può arrivare dalla Premier.

La Roma di Mourinho, con un super attacco formato da Lukaku e Dybala, stava pian piano prendendo forma. La squadra ha mostrato (a sprazzi) grande potenziale, ma i risultati non brillanti avevano già fatto rumore fino al tracollo di Genova, che ha avuto l’effetto di una vera e propria bomba atomica.

Con due giocatori del genere lì davanti è inevitabile che il club non possa nascondersi. I tifosi sono furibondi, anche perché vorrebbero tornare a competere per i primi quattro posti. Ammesso e non concesso che resti in sella, però, Mourinho ha ancora bisogno di almeno un rinforzo, cosa che peraltro ha lasciato intendere già anche lui nelle varie interviste post-partita.

Se è vero che in attacco, con i due fuoriclasse, un Belotti in crescita e un Abraham per il momento fermo ai box, la squadra sembra avere tutto per poter competere con le altre big del campionato, non è tanto a centrocampo, quanto in difesa che la coperta sembra estremamente corta.

La partenza di Ibanez non sembrava un problema qualche settimana fa. I continui infortuni di Smalling, i cui tendini sembrano diventati improvvisamente fragili adesso che ha ormai compiuto 34 anni, stanno creando però qualche imbarazzo al tecnico giallorosso. E l’approccio non certo indimenticabile di N’Dicka non ha certo aiutato.

Proprio per questo motivo lo Special One avrebbe già avanzato la sua richiesta al club. Serve intervenire presto, già a gennaio, per non rischiare di convivere per tutta la stagione con una situazione di emergenza in difesa. E dal canto suo ha già individuato il nome giusto per risolvere ogni problema.

Mourinho chiede un rinforzo in difesa: può arrivare dalla Premier League

Sempre attentissimo sul mercato, specialmente su quello inglese, José Mourinho ha le idee chiare. A gennaio, sempre se l’attuale gestione tecnica a gennaio ci arriva, bisognerà fare poco per rinforzare la squadra. Il tempo dirà quanti acquisti servono davvero per il salto di qualità, ma nel frattempo di sicuro c’è bisogno di almeno un innesto di spessore, e proprio in quel reparto lì.

Serve un quinto centrale, un difensore che possa mettere la toppa a una retroguardia al momento non proprio impenetrabile, e sicuramente non affidabile per svariati motivi, anagrafici e non solo.

L’uomo giusto secondo lo Special One potrebbe essere Eric Dier. Il centrale inglese, classe 1994, è stato già allenato da Mourinho al Tottenham ed è in scadenza di contratto nel giugno 2024. Esperto, esplosivo e rapido, rappresenterebbe il profilo ideale dal punto di vista tecnico, ma non solo.

Considerando che al momento è ai margini nella rosa degli Spurs, potrebbe essere liberato per una somma irrisoria. E anche il suo ingaggio non dovrebbe rappresentare un problema. Dier guadagna infatti 5 milioni a stagione, ma grazie al Decreto Crescita il lordo non peserebbe eccessivamente nelle casse giallorosse.