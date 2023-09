Serie A, salta Atalanta-Juventus? La decisione del mister

Ultimissime notizie sulla probabile formazione Atalanta Juventus: c’è un dubbio per l’allenatore che dovrà valutare le condizioni di un big.

Brutte notizie per l’Atalanta. Nella corso della sfida contro il Verona, come riportato da Bergamonews, si è fermato Charles De Ketelaere per via di un infortunio. Il belga molto probabilmente non sarà a disposizione nella sfida che vedrà i nerazzurri affrontare la Juventus nella settima giornata di Serie A. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni per capire i tempi di recupero, sarà decisivo il provino che sosterrà nella giornata di sabato.

Le condizioni di De Keteleare preoccupano Gasperini e lo staff medico dell’Atalanta e la giornata di sabato, vigilia dell’incontro di campionato che vedrà contrapposti i nerazzurri alla Juventus, sarà decisiva per capire la sua disponibilità.

Dopo il provino che sosterrà, i saprà se il belga potrà esseri o meno contro i bianconeri.

Probabile formazione Atalanta: chi gioca al posto di De Ketelaere

Gian Piero Gasperini dovrà valutare le condizioni di Charles De Ketelaere, il belga ieri si è allenato a parte a causa di risentimento muscolare al quadricipite sinistro rimediato nel corso della partita contro il Verona. L’ex Milan effettuerà dunque un provino nell’allenamento odierno per capire se riuscirà a recuperare. Le scelte sono quasi obbligate, con Muriel in vantaggio su Pasalic per il ruolo di centravanti e il duo Lookman-Koopmeiners sulla trequarti. Qualche ritocco rispetto alla gara del Bentegodi ci sarà, ma le decisioni definitive verranno prese nelle ultime ore a disposizione.

I numeri di De Ketelaere con l’Atalanta

L’inizio di De Ketelaere con l’Atalanta è stato fin qui incoraggiante. In 6 presenze tra campionato ed Europa League ha totalizzato 2 goal, dando mostra di una condizione ottimale rispetto ai tempi in cui vestiva la maglia del Milan. De Ketelaere è però reduce da un errore piuttosto clamoroso registrato in casa contro il Verona. Con tutto lo specchio della porta a disposizione e senza portiere, il belga ha sparato alto di testa un tap in abbastanza semplice da trasformare.