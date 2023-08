Inter nei guai: Zhang interrogato, finisce malissimo

Un momento davvero difficile e particolare per l’Inter di Steven Zhang che rischia grosso e mette nei guai anche la società nerazzurra di cui è presidente da anni ormai.

Ci sono delle novità che rischiano di far finire la questione in un modo davvero pessimo, perché ora si passa alle fase avanzata e potrebbe concludersi veramente male.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano il momento che sta vivendo la società nerazzurra in vista del prossimo anno e del futuro, perché ora il giovane presidente potrebbe essersi messo in una situazione complicatissima.

Inter nei guai: debiti da dover sanare

Sono anni che l’Inter vive un momento difficile per quanto riguarda la questione economica. Tutto risale a i tanti anni in cui sono stati effettuati i giusti controlli e non sono arrivate le pesanti sanzioni per tutti i club d’Europa che hanno tirato troppo la corda. In periodo del Covid ha fatto quindi scoppiare una bomba dal punto di vista economico e per questo motivo ora tra le tante società finite nei guai c’è anche l’Inter che rischia tanto.

Zhang ha dovuto chiedere diversi prestiti per salvare l’Inter che rischiava di affondare. Infatti, la società nerazzurra nell’anno della vittoria dello Scudetto con Antonio Conte alla guida si è ritrovata in una situazione davvero complicata che aveva messo tutti a rischio, fino anche i giocatori che non hanno ricevuto per mesi gli stipendi.

Questo momento complicato in parte è stato messo alle spalle, ma ora l’Inter dovrà attendere qualcosa che può diventare anche molto grave. Perché Zhang dovrà provare a risolvere la questione dei debiti con i vari prestiti che hanno complicato il tutto e le cause che ora vanno avanti e presto dovranno chiudersi.

Prestito Inter: Zhang interrogato, nuovo rinvio

Arrivano novità importanti che riguardano il futuro dell’Inter di Zhang che presto dovrà risolvere questa situazione economica difficile. Infatti, bisognerà capire come andrà a finire questa vicenda per il giovane presidente che deve saldare un prestito di 300 milioni a Ccba.

Come scrive Tuttosport ci sarà un nuovo rinvio per una delle udienze che riguardano il presidente dell’Inter Steven Zhang e la causa promossa China Construction Bank Asia a cui il Tribunale di Hong Kong ha dato ragione.

Debiti Inter: Zhang condannato

Zhang è stato condannando ormai un anno fa e il numero uno dell’Inter al pagamento di oltre 300 milioni per un prestito non saldato. Nuovo rinvio di Zhang che verrà interrogato per chiedergli se ha debiti. Una vicenda che rischia di pesare soprattutto alla società nerazzurra.