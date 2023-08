Calciomercato, Lukaku-Juventus: è ufficiale, annuncio di Allegri

Parrebbe essersi finalmente chiusa una volta e per tutte la questione relativa al possibile approdo di Romelu Lukaku alla Juventus in questo calciomercato. Al termine dell’amichevole contro l’Atalanta di questa sera, infatti, Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di Sky Sport con le idee abbastanza chiare in merito a questa faccenda.

Senza troppi giri di parole, infatti, l’allenatore della Juventus non ha esitato due secondi a fare un annuncio importante in merito a questa trattativa che sta conquistando la scena nazionale da qualche settimana a questa parte.

Una decisione ufficiale alla fine sarebbe stata per l’appunto finalmente presa, come confermato anche dalle parole dello stesso Allegri. Rispetto a quanto trapelato nelle ultime settimane, quanto riferito dal tecnico bianconero non fa altro che stupire e spiazzare completamente gli animi dei tifosi della Juventus.

Calciomercato Juventus, Lukaku arriva o no? L’annuncio di Allegri

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che starebbe vivendo nelle ultime settimane una preoccupante fase di stallo, anche se il club starebbe comunque lavorando su alcune operazioni per andare a completare e rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri in vista dell’imminente inizio di stagione.

Una di quelle che sicuramente sta prendendo più la scena nel corso dell’ultimo mese è quella relativa al possibile ed incredibile approdo in bianconero di Romelu Lukaku. Il nome del belga stuzzica e non poco la Juventus, che sotto traccia starebbe lavorando per cercare di riportare in Serie A l’ex attaccante dell’Inter, in quella che potrebbe essere un’operazione tradimento con i contro fiocchi. Lukaku rappresenta essere infatti la soluzione ideale con la quale andare a sostituire Vlahovic in questo calciomercato, ma la realtà dei fatti parla di uno scenario completamente differente rispetto a quello narrano in quest’ultimo mese.

Nel post partita dell’amichevole dal sapore di Serie A contro l’Atalanta, infatti, Massimiliano Allegri non ha voluto rilasciare dichiarazioni mirate in merito alla faccenda Lukaku, ma in qualche modo l’allenatore della Juventus ha lasciato intendere che il belga non sarà il nuovo attaccante della Vecchia Signora.

Niente Lukaku per la Juventus: Allegri ha parlato chiaro

A quanto pare Romelu Lukaku non diventerà un nuovo giocatore della Juventus in questo calciomercato. Il belga però non sarà l’unico acquisto mancato della Vecchia Signora in questo ultimo mese di sessione, visto che ai microfoni di Sky Sport Massimiliano Allegri ha detto: “Difficilmente arriveranno giocatori nuovi”.

Con queste parole potremmo definire ufficiosamente chiuso il calciomercato in entrata della Juventus, ma in questi contesti le sorprese sono sempre pronte dietro l’angolo, e nulla esclude che il club bianconero non ne possa riservare alcune ai suoi tifosi.

Non solo Lukaku: tutte le trattative nella quale è coinvolta la Juventus

Le parole di Allegri potrebbero lasciare intendere che la Juventus non farà niente più in entrata in questo calciomercato, ma la realtà dei fatti è che la Vecchia Signora starebbe lavorando su più fronti in questi giorni.

Stando alle ultime notizie, oltre alla definizione di alcune cessioni importanti -vedi Rovella e Pellegrini alla Lazio-, la Juventus starebbe trattando non solo Lukaku ma anche profili interessanti per il centrocampo come Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza. Ora bisognerà capire solo se le parole di Allegri sono conseguenza alle difficoltà riscontrare in alcune di queste operazioni o se davvero il club bianconero non ha intenzione di investire ancora in questo calciomercato.