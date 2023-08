Calciomercato: vanno a prendere Lukaku

Il colpo di calciomercato è Romelu Lukaku, la notizia filtrata oggi in merito al viaggio per portarlo direttamente in Serie A.

Sono emerse diverse voci in merito all’acquisto di Romelu Lukaku, centravanti ormai ex Inter e in uscita dal Chelsea, stando a quelli che saranno gli ultimi giorni caldissimi di questo agosto che vede protagonista Big Rom delle stesse voci di calciomercato.

Lukaku è più di un’idea per un club di Serie A che, stando a quelle che erano le notizie di giornata, sarebbe stato coinvolto in quello che è stato un viaggio vero e proprio per l’ex centravanti dell’Inter, andandolo a prelevare da Londra.

Calciomercato, viaggio per Lukaku: la notizia

La notizia riguarda ancora una volta il calciomercato in Serie A e l’operazione Lukaku che, stando a quelle che sono le news in giornata, continua ad essere protagonista assoluto delle voci e dei rumors in Italia.

Perché sono diversi i club che si sono mossi per lui, con più di qualche club che sembra essersi inserito tra le opzioni per un futuro in Italia, tornando a giocare in Serie A con una maglia diversa da quella dell’Inter.

Secondo le voci di quest’oggi, ci sarebbe stato infatti un viaggio a Londra per portare Lukaku in Serie A. I colleghi di Calciomercato.it hanno però fatto il punto della situazione.

Mercato Roma, viaggio per Lukaku: la verità

Come raccontato dalla stessa fonte, ci sarebbe una verità dietro al viaggio a Londra per Lukaku del CEO giallorosso. Secondo quanto riferito, ci sarebbero delle smentite sul viaggio della stessa Lina Souloukou, con fonti vicine al giocatore che avrebbero ridimensionato quelli che sono stati gli accostamenti in giallorosso per Romelu Lukaku.

La verità è che la trattativa o un tentativo c’è comunque stata, ma la Roma in questo momento sarebbe attenzionata all’affare Zapata. E intanto Duvan starebbe proprio aspettando di conoscere quando si andrà a concludere l’affare che lo vede alla Roma magari nel prossimo week-end.

Ultime Roma: Lukaku aspetta una chiamata

E intanto Romelu Lukaku, orfano dell’Inter e del Chelsea – con la Juventus che sembra confermare la sua voglia di restare con Dusan Vlahovic -, aspetta una chiamata e spera che sia in uno dei club blasonati in Italia. Più lontane le sirene arabe, perché Lukaku ha voglia di continuare a giocare in Europa, magari proprio alla Roma. Da non dimenticare l’opzione Real Madrid perché il Real Madrid è ancora a caccia di un numero nove al posto di Karim Benzema.