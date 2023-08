Serie A: arriva Malinovskyi, c’è l’annuncio dell’allenatore

Il futuro del calciatore sembra ormai scritto, perché ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale riguardo l’accordo che sarebbe stato trovato con Malinovskyi. Il calciatore è stato fatto fuori dal Marsiglia.

Ci sono stati importanti cambiamenti di mercato in queste ultime settimane. Una vera rivoluzione per il Marsiglia dalla parte dello staff tecnico fino anche a valutare tutte le altre zone di campo con i giocatori.

E’ cambiato l’allenatore e Tudor che aveva puntato forte su alcuni giocatori arrivati dalla Serie A come anche l’ex Atalanta ora non è più colui che gestisce la rosa del club francese che ha puntato su un nuovo tecnico, Marcelino.

Calciomercato Serie A: Malinovskyi lascia il Marsiglia

Dopo diversi anni dove ha vestito la maglia dell’Atalanta è poi approdato in Francia con il Marsiglia e ora arrivano della nuove notizie riguardo quello che sarà il futuro del calciatore che è pronto ad una nuova sfida. Perché anche un anno dopo è pronto a lasciare anche il club francese. Una decisione è arrivata da parte della società che è pronta a mandarlo altrove dopo aver raggiunto l’accordo con il tecnico. Malinovskyi non farà parte dei piani del club francese.

Il nuovo allenatore Marcelino ha deciso di fare fuori Malinovskyi dal progetto del Marsiglia. Il giocatore ucraino ormai 30enne è pronto a prendere ancora una volta una nuova strada, che però potrebbe portarlo nuovamente in Italia. Infatti, il club ha deciso di chiudere le porte e ad esporsi è stato anche stesso l’allenatore. Ora però ci sono aggiornamenti che riguardano quello che accadrà al futuro del trequartista di classe e potenza perché in Serie A c’è una squadra che vuole puntare su di lui.

Non è certo un segreto che Ruslan Malinovskyi è un giocatore che piace tanto al Torino di Ivan Juric che ha accolto di nuovo Vlasic in questi giorni e si aspetta un nuovo colpo simile in quella zona di campo. Infatti, nelle ultime ore, sembra essere presa quota l’idea di riportare l’ucraino in Italia. Ci sono importanti notizie verso questa possibile situazione di mercato.

Marsiglia: Marcelino fa fuori Malinovskyi

In queste ore il Marsiglia dovrà giocare contro il Reims per la prima giornata di campionato e sono arrivate le parole del nuovo allenatore Marcelino che in conferenza stampa ha annunciato l’addio di Malinovskyi che piace tanto al Torino e no nsolo: “Ruslan non sarà convocato, non è un giocatore sul quale contiamo”.

Calciomercato: sfida tra Torino e Marsiglia per Malinovskyi

Diretto e senza giri di parole, Malinovskyi lascerà il Marsiglia e ora è sfida tra Torino e Fenerbahce per il suo acquisto. Infatti, anche il club turco punta forte sul giocatore e non sarà facile per i granata battere la concorrenza di un club storico come quello turco che avrà anche l’Europa dalla sua parte e uno stipendio alto.