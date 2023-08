Quaranta milioni e addio Inter: la scelta è fatta

Per sostituire una rilevante pedina in partenza, una big avrebbe deciso di puntare forte su un vecchio pallino dell’Inter: decisione presa

All’Inter serve urgentemente un centravanti e l’amichevole vinta contro il Salisburgo ha messo in evidenza tale mancanza. Negli scorsi giorni Gianluca Scamacca era balzato in cima alla lista dell’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, ma alla fine a spuntarla è stata l’Atalanta targata Gian Piero Gasperini.

Simone Inzaghi avrebbe preferito un profilo italiano che già conosce il nostro campionato. Ragion per cui Scamacca sarebbe stato probabilmente il colpo ideale, però la ‘Dea’ ha potuto investire più soldi grazie alla cessione di Hojlund al Manchester United. Ora il club lombardo si vede costretto a guardarsi ancora attorno, alla ricerca di altri profili validi.

All’interno dell’elenco nerazzurro troviamo sempre Folarin Balogun, anche se i costi di un’eventuale operazione restano alquanto elevati. L’Arsenal non scende dalla valutazione che si attesta intorno ai 40 milioni di euro, a maggior ragione dopo il nuovo infortunio al ginocchio di Gabriel Jesus. Insomma, affare abbastanza complicato. Non a caso, la ‘Beneamata’ ha allacciato i contatti pure con l’entourage dell’ex Marko Arnautovic, ora in forza al Bologna.

L’agente della punta austriaca si è esposto pubblicamente in un’intervista, invitando la compagine rossoblù a prendere in considerazione il corteggiamento dell’Inter nei confronti del proprio assistito. Scenario in divenire, con la dirigenza interista che vorrebbe chiudere la questione il più in fretta possibile.

D’altronde, lo start della nuova Serie A si sta avvicinando sempre di più e la squadra guidata da mister Simone Inzaghi al momento non è pronta. Mancherebbe anche un centrale che, almeno sulla carta, sia in grado di prendere il posto di Milan Skriniar, approdato al Paris Saint Germain a parametro zero. In tal senso, a breve potrebbe sfumare un vecchio pallino dell’Inter per il reparto difensivo.

Calciomercato Inter, il top club si fionda su Pavard

Entrando più nello specifico, il riferimento è a Benjamin Pavard, calciatore francese di proprietà del Bayern Monaco. Classe ’96 (27 anni compiuti lo scorso 28 marzo), Pavard piace da tempo alla compagine nerazzurro, ma finora non si sono verificate le condizioni per un trasferimento in quel di Milano.

E adesso la pista potrebbe tramontare definitivamente. In particolare, stando a quanto riferisce ‘L’Equipe’, il Manchester United avrebbe deciso di puntare forte sull’ex Stoccarda per rimpiazzare Harry Maguire, il quale è in procinto di passare ai rivali del West Ham per 40 milioni di euro.

Prossimamente, quindi, i ‘Red Devils’ potrebbero rendersi protagonisti di un vero e proprio assalto a Pavard, il cui prezzo è abbastanza inferiore alla cifra incassata dallo United per la vendita di Maguire. Ciò significa che il club di Erik ten Hag non avrebbe troppi problemi ad accontentare le richieste economiche del Bayern. Riflessioni in corso, con Pavard ancora più lontano dall’Inter.