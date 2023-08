Calciomercato: Mertens di nuovo in Serie A, c’è l’annuncio

Tantissime notizie di mercato che riguardano la Serie A e in particolare anche dei grandi giocatori che potrebbero fare ritorno in Italia, uno di questi sarebbe anche Dries Mertens.

L’ex attaccante del Napoli è finito nel mirino di diversi club e in questa sessione estiva di calciomercato sarebbe stato contattato per provare a tornare nel nostro campionato. Adesso arrivano aggiornamenti riguardo questa situazione.

Perché il belga è sotto contratto con il Galatasaray ancora solo per un anno e poi dovrà prendere una decisione importante per la propria carriera. Intanto, ci sono novità visto che anche lo stesso calciatore si è esposto riguardo al proprio futuro.

Calciomercato Serie A: Mertens piace ancora

Il classe belga 1987 Dries Mertens ha lasciato il segno in Italia con la maglia del Napoli. Perché, dopo 9 stagioni, il giocatore che è entrato nella storia del club azzurro è andato via per iniziare una nuova avventura con il Galatasaray con cui ha vinto il campionato lo scorso anno. Quest’anno ha iniziato anche meglio con già 2 gol e 1 in 3 partite di qualificazione di Champions League visto che i turchi stanno affrontando i vari step di preliminari per qualificarsi alla fase a gironi e sono trascinati anche dal belga.

Intanto, il calciomercato per Mertens non dorme mani, nemmeno a 36 anni. Perché in questi anni, dopo l’addio dal Napoli ci sono stati diversi interessamenti per lui visto che si era svincolato dal club azzurro. In Italia ci hanno pensato in molti lo scorso anno come anche Inter e Juventus, recentemente, invece, anche la Roma ha provato ad aprire dei contatti per capire se ci fosse la disponibilità di chiudere un accordo in queste settimane.

Al momento però niente da fare, Mertens resterà ancora al Galatasaray come da contratto fino al 2024 e si giocherà questa stagione per difendere il titolo con i turchi e per provare a fare una buona Champions League. Intanto, c’è da capire come andrà a finire la vicenda per il prossimo anno.

Mertens si ritira dal calcio? Le decisione

In queste ore proprio sono arrivate dichiarazioni di Dries Mertens riguardo il possibile suo ritiro dal calcio giocato il prossimo anno, quando scadrà il contratto con il Galatasaray nella prossima estate.

Arrivati a quel punto il giocatore avrà 37 anni e bisognerà capire come sarà messo fisicamente e mentalmente per poter continuare a giocare. In caso contrario, Mertens si ritirerà dal calcio come lui stesso ha ammesso che questa potrebbe essere la sua ultima stagione.

Calciomercato: offerte per Mertens da Arabia o MLS

Da qui ad un anno tante cose però cambieranno e per questo motivo c’è la possibilità anche che alla fine Mertens resti ancora nel giro del calcio giocato, visto che proprio il prossimo anno potrebbero arrivare offerte irrinunciabili come dall’Arabia Saudita o dalla MLS.