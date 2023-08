Calciomercato, niente Serie A: David ha deciso dove giocherà

Cercato con insistenza da diverse squadre di Serie A in questo calciomercato, proprio in queste ore Jonathan David avrebbe preso una decisione importante in merito al suo futuro.

Il centravanti canadese del Lille, infatti, consultandosi con il suo entourage e valutando al meglio ogni proposta che gli è stata presentata nel corso di queste settimane, ha deciso in che squadra giocherà a partire dalla prossima stagione.

Destinazione totalmente a sorpresa quella scelta da David, che così facendo ha dato una svolta non solo alla sua vita professionale ma anche privata. Alcuni top club europei hanno provato ad inserirsi all’ultimo in queste trattative, ma a quanto pare è davvero questione di tempo prima che il canadese dica addio al Lille ed anche alla possibilità di arrivare in Serie A.

Calciomercato, niente Serie A per Jonathan David: ecco dove va

Dopo tanti rumors sembrerebbe essere stato una volta e per tutte definito il futuro di Jonathan David in questo calciomercato. Il nome del centravanti canadese nel corso di queste settimane è stato accostato a tantissimi top club europei, di Premier League ma soprattuto di Serie A, ma come spesso accade in queste sessioni le sorprese hanno avuto la meglio.

Vista la sua giovane età l’impressione era che David potesse finalmente compiere il tanto atteso salto di qualità in carriera, firmando finalmente per un top club, anche perché quanto mostrato fra Francia e Belgio si credeva fosse stato solo un assaggio delle sua reali qualità. Desiderio estivo di Napoli prima e Juventus poi, il canadese sembrava poter davvero sbarcare in Serie A nelle prossime settimane, ma contro ogni pronostico l’attaccante del Lille ha scelto una destinazione diversa ed esotica per il suo futuro.

Stando infatti a quanto riportato da Al Kass Channel, sembrerebbe essere sempre più vicino il passaggio in Arabia Saudita anche per Jonathan David in questo calciomercato.

Calciomercato, David in Arabia Saudita: ecco dove

A quanto pare l’Arabia Saudita sarebbe ad un passo dall’accogliere un altro campione in questo calciomercato: Jonathan David. L’attaccante del Lille, infatti, sembrerebbe essere ad un passo dal raggiungere Cristiano Ronaldo, Mané e soci, come confermato anche dagli ultimi movimenti registrati dal quartier generale dei Les Dogues.

Nonostante l’interesse di club di Premier League e Serie A, dunque, Jonathan David è stato attirato dalla possibilità di andare a giocare anche lui in oriente, visto che il suo trasferimento all’Al-Hilal è praticamente questione di giorni.

Serie A, sfuma David: l’Al-Hilal stringe per la punta

L’ipotesi Serie A per Jonathan David nei prossimi giorni sfumerà una volta e per tutte. Stando a quanto riportato da Al Kass Channel, infatti, l’Al-Hilal starebbe stringendo per la punta canadese del Lille che potrebbe arrivare in Arabia Saudita già nei prossimi giorni. Al momento non si conoscono ancora le cifre di quest’operazione, ma l’impressione è che il club di Riyad abbia offerto sia al Lille che a David cifre importanti per riuscire a strappare un talento del genere al calcio europeo.