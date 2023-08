Calciomercato Milan, colpo in attacco: nome a sorpresa

Una nuova stagione sta per iniziare per un Milan voglioso di rivincite. Arriverà un nuovo goleador: ecco il profilo a sorpresa per Pioli

L’obiettivo è quello di partire subito forte in Serie A. Il Milan vuole tornare a lottare per lo Scudetto dopo la passata stagione ricca di problemi, mentre in Champions League c’è stato più entusiasmo fermandosi soltanto in semifinale contro l’Inter. Ora sul fronte calciomercato potrebbe arrivare un attaccante valido per rinforzare il reparto offensivo di Pioli.

Tutto è cambiato velocemente in casa rossonera. Dopo la cessione eccellente di Sandro Tonali, la dirigenza del Milan ha lavorato duramente per allestire una rosa di alto profilo che vanta una certa esperienza anche a livello internazionale. Ora potrebbe chiudere per un nuovo bomber di razza, che ha dimostrato tutte le sue qualità negli ultimi anni.

Le prossime ore saranno decisive per chiudere velocemente il nuovo accquisto di livello internazionale. Vanta tanta esperienza a livello internazionale per poter contribuire a raggiungere gli obiettivi prefissati da parte della società rossonera.

Calciomercato Milan, chiusura vicina: affare fatto

Il Milan è sempre alla ricerca di un valido centravanti in vista della stagione ormai alle porte. Con Okafor e Giroud Stefano Pioli non intende correre rischi e ha richiesto a gran voce un nuovo profilo per rinforzare il reparto offensivo.

La dirigenza rossonera ha provato a chiudere in prestito l’attacccante albanese del Chelsea, Armando Broja, ma non c’è stato modo di convincere i Blues. Con Lorenzo Colombo pronto a volare a pochi km vestendo la maglia del Monza, il Milan potrebbe ingaggiare in tempi brevi l’attaccante Sardar Azmoun, che attualmente milita in Bundesliga con il Bayer Leverkusen dopo l’exploit con lo Zenit San Pietroburgo. L’indiscrezione è stata lanciata poco fa dal prestigioso quotidiano tedesco Bild.

Un profilo davvero a sorpresa per convincere così Stefano Pioli ad avere valide alternative in vista di questa stagione che è ormai alle porte. I rossoneri sfideranno il Bologna nella prima gara della nuova Serie A con la voglia di iniziare subito a mille dimenticando in fretta la passata stagione ricca di ostacoli soprattutto in campionato.

Ora arriveranno nuovi innesti: uno in difesa e l’altro proprio in attacco per completare così una rosa da urlo da affidare all’allenatore emiliano. Un momento decisivo per mettere a segno gli ultimi colpi davvero avvincenti. Il Milan intende fare sul serio per arrivare più in alto possibile: il titolare sarà Giroud, ma ecco in arrivo un nuovo bomber per Pioli.