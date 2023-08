Milan: altra cessione, arriva l’offerta dalla Premier

Il mercato estivo è agli sgoccioli anche per le squadre di Serie A. C’è il Milan che ha condotto da protagonista questa sessione tra acquisti e cessioni e ora altri colpi stanno per arrivare.

Decisive le prossime ore per andare a piazzare altri affari importanti in vista della prossima stagione. Perché qualcosa si muove in maniera concreta ora che si va verso la chiusura del mercato.

Da capire che tipo di scelte verranno fatti su alcuni giocatori che sono ancora in dubbio per poter fare parte o meno del progetto tecnico di Stefano Pioli per la nuova stagione.

Calciomercato Milan: altra cessione in arrivo

C’è la sensazione che qualcosa possa cambiare in vista del prossimo anno, ma questa rivoluzione è iniziata già mesi fa quando la società ha messo alla porta Maldini e Massara per affidarsi a nuovi dirigenti. Poi sono andati via tanti leader e campioni come Ibrahimovic, Brahim Diaz, Tonali e altre scommesse fallite come De Ketelaere. Adesso potrebbe essere arrivato il turno di un altro giocatore fatto fuori dal Milan.

Mancano pochi giorni alla fine del mercato e il grosso è stato fatto da parte del club rossonero che sta ora valutando le uscite per racimolare altre entrate importanti per il bilancio del Milan in vista dei prossimi mesi. C’è una situazione che riguarda un giocatore in particolare e ciò che potrebbe accadere in questi prossimi e ultimi giorni per imbastire una cessione del giocatore che non sembra fare parte del progetto.

Già lo scorso anno l’allenatore ha deciso di puntarci poco, per questo motivo ora si cerca di capire che fine farà. Ma sono diversi i giocatori in esubero perché la rosa è lunga al momento e possono essere questi i giorni per tutti questi giocatori che a fine mercato verranno piazzati in uscita tra prestiti e cessioni lasciando quindi il Milan.

Milan: Origi dice addio

Arrivato a parametro zero dal Liverpool non ha avuto l’impatto che si aspettava sulla Serie A e con la maglia del Milan in generale. Quasi mai utilizzato non si è reso protagonista di una stagione positiva, anzi. Per questo motivo Origi dirà addio, visto che anche personalmente il suo ambientamento non è stato dei migliori.

Non sembrano esserci possibilità che il giocatore resti in rosa e serviranno questi ultimi giorni di mercato per capire come andrà a finire la situazione tra Origi e il Milan. C’è una squadra in Premier League pronta a puntare su di lui.

Calciomercato: Origi West Ham, arriva l’offerta

Ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro di Divock Origi che è l’attaccante del Milan pronto a dire addio dopo l’indicazione di Stefano Pioli. Il belga ha già detto no ad un trasferimento in Arabia Saudita e vuole tornare in Inghilterra dove ora i prova il West Ham che ha perso Scamacca e cerca una nuova punta.