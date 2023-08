Calciomercato Milan, altro rinforzo in arrivo: Pioli accontentato

Il Milan continua a prendersi la scena in questo calciomercato, anche perché dopo ben otto acquisti il club rossonero sarebbe tornato al lavoro per riuscire a regalare a Stefano Pioli un altro rinforzo.

La rivoluzione messa in atto dal duo Furlani-Moncada è ad un passo dal completamento, ma prima di potersi ritenere completamente soddisfatti i due dirigenti del Milan devono andare a ritoccare un altro pò la rosa di Stefano Pioli. C’è dunque ancora da investire, e da qui al prossimo 31 di agosto di tempo ne passa, ma l’obiettivo dell’amministratore delegato del Milan è quello di riuscire a mettere a disposizione del tecnico una squadra completa e competitiva già per la prima di campionato a Bologna.

Ed è per questo che, senza fronzoli, Furlani sarebbe ad un passo dal regalare a Pioli il nono rinforzo di questo calciomercato, accontentando così le richieste dell’allenatore rossonero.

Calciomercato Milan, altro rinforzo per Pioli: Furlani l’ha bloccato

Importanti novità arrivano in merito calciomercato in entrata del Milan, che è ora al lavoro per cercare di chiudere al più presto anche per il nono colpo di questa incredibile estate rossonera.

Nonostante sia stato investito già abbastanza dal primo di luglio ad oggi, Furlani ha intenzione di andare a ritoccare ancora un pò la rosa di Stefano Pioli per renderla ancora più competitiva. Per questo motivo le priorità assolute adesso sono una prima punta ed un’esterno di difesa, con quest’ultimo che parrebbe essere il prossimo colpo del Milan in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, il club rossonero avrebbe registrato importanti passi in avanti nei dialoghi con il club di un suo obiettivo.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe bloccato Riccardo Calafiori del Basilea. Il giocatore tornerebbe in Italia solo una volta definitiva l’uscita di Fode Ballo-Touré.

Il Milan ha bloccato Calafiori: la formula è inedita

A quanto pare il Milan avrebbe raggiunto un accordo con il Basilea per Riccardo Calafiori in questo calciomercato. La formula con la quale i due club avrebbero raggiunto la stretta di mano è completamente inedita, dato che Sky Sport parlerebbe di un semplice prestito secco.

Ci sarebbe un motivo dietro a questa decisione del Milan, dato che l’idea dei rossoneri sarebbe quella di non investire su nessuno per puntare poi, a partire dalla prossima stagione, su Bartesaghi, esterno sinistro 2005 della Primavera, definito dall’area tecnica quasi pronto per giocare stabilmente in prima squadra.

Calciomercato Milan: l’alternativa a Calafiori

Il Milan ha bloccato Calafiori in questo calciomercato, ma qualora la trattative dovessero dal nulla saltare i rossoneri avrebbero pronta un’alternativa Made in Italy sulla quale puntare. Stiamo parlando di Pasquale Mazzocchi della Salernitana, che al momento però risulta essere una pista molto più complicata rispetto all’ex Roma, dato che è complicato che i granata accettino un prestito secco per il loro capitano.