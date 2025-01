Calciomercato: Gudmundsson lascia Firenze, la bomba

Arrivato in estate dal Genoa tra grandissime aspettative, l’avventura di Albert Gudmundsson a Firenze è stata finora un fallimento.

Questo potrebbe incidere e non poco sulla sua permanenza in Viola, come d’altronde confermato anche dalle ultime, incredibili, notizie relative al suo conto. Stando a queste, infatti, l’attaccante islandese potrebbe già lasciare la Fiorentina, ad appena sei mesi dal suo arrivo. Tra un rendimento deludente e delicate questioni extra campo, Gudmundsson ha fino a questo momento deluso ogni sorta di aspettativa, al punto che Commisso si starebbe addirittura pentendo dell’investimento fatto in estate.

Un rimedio a questa insoddisfazione c’è, ed a quanto pare potrebbe a sorpresa arrivare direttamente dalla Turchia.

Gudmundsson lascia Firenze: rottura totale col club

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Albert Gudmundsson, irriconoscibile rispetto al campione che l’anno scorso ha trascinato grazie ai suoi gol il Genoa alla salvezza. Trasferitosi in estate alla Fiorentina dopo essere stato conteso da Inter e Napoli, l’islandese non ha decisamente reso secondo le aspettative, registrando numeri ben lontani a quelli ai quali ci aveva abituati

Basti pensare che in appena 15 presenze con la maglia Viola Gudmundsson ha totalizzato 4 reti e ed un solo assist, troppo poco se comparato all’investimento che in estate Commisso ha fatto per strapparlo al Genoa ed alla concorrenza. In questi primi mesi di stagione l’islandese ha avuto modo ed occasione di convincere Palladino, ma vuoi qualche infortunio di troppo, vuoi occasioni sprecate, il 10 della Fiorentina si ritrova oggi ad essere scaricato da ambiente e club.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi turchi di Fotomac, il club toscano starebbe seriamente valutando la possibilità di non riscattare al termine della stagione Gudmundsson, facendolo così tornare al Genoa ad appena un anno da quello che sarebbe dovuto essere stato il suo definitivo e tanto atteso salto di qualità in carriera. L’islandese ha però fallito, ed adesso gli tocca ripartire.

Gudmundsson lascia la Fiorentina: destinazione a sorpresa

Le strade tra Gudmundsson e la Fiorentina potrebbero già separarsi al termine della stagione. Praticamente insignificante fino a questo momento della stagione, il rendimento dell’islandese avrebbe deluso Commisso e tutta la dirigenza al punto che dalle parti degli uffici del Viola Park si starebbe seriamente valutando la possibilità di non esercitare il riscatto dal Genoa la prossima estate.

Questo potrebbe rappresentare essere un problema più per il Grifone che per la Fiorentina, anche se il club rossoblù avrebbe già trovato una squadra dove sistemare il suo ex fantasista. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi turchi di Fotomac, semmai uno scenario del genere dovesse effettivamente realizzarsi, il Galatasaray sarebbe pronto ad inserirsi nella corsa ad Albert Gudmundsson, con la concreta possibilità di essere però l’unico club effettivamente interessato al giocatore dopo una stagione come questa. Staremo a vedere, anche perché da qui al prossimo giugno c’è tutto il tempo a disposizione per provare a cambiare le cose.