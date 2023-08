Napoli senza fine: Gabri Veiga e altri 3 colpi

Il Napoli si prepara a concludere il mercato con i botti: Meluso attivissimo sia in entrata che in uscita per completare la rosa di Garcia

Altro che giorni del Condor, come vengono chiamati grazie ad Adriano Galliani gli ultimi giorni di mercato. Ormai le ultime due settimane della sessione estiva sono a tutti gli effetti i giorni del Napoli perché è lì che De Laurentiis con il suo staff piazza gli ultimi botti.

E quelli di quest’anno potrebbero essere ancor più fragorosi di Simeone, Raspadori e Ndombele. Il pezzo da 90 è Gabri Veiga: poco meno di 40 milioni al Celta Vigo (30 + 6 di bonus), visite mediche già organizzate e poi l’ufficialità a stretto giro, nonostante qualche intoppo che ha dato un po’ di brivido a una trattativa che ormai sembra conclusa, come confermato anche dal suo allenatore Rafa Benitez qualche giorno fa.

Ad uscire non sarà Zielinski ma Diego Demme, che torna in orbita Hertha Berlino. La situazione del tedesco non è per niente facile: è fuori dal progetto del Napoli già da più di un anno, ha il contratto in scadenza nel 2024 ma guadagna ben 2,5 milioni di euro all’anno, cifra che ha scoraggiato alcune pretendenti anche italiane (ad esempio il Genoa) che avevano chiesto informazioni su di lui.

Napoli, pronti altri due colpi in entrata e uno in uscita

Ma non finisce qua, perché i colpi non sono soltanto in entrata ma anche in uscita. In lista di sbarco c’è ancora Hirving Lozano che prima del 31 agosto, salvo imprevisti, troverà una nuova sistemazione all’estero.

Al suo posto Meluso ha messo nel mirino Jesper Lindstrom, trequartista danese classe 2000 dell’Eintracht. Affare da circa 25 milioni di euro, poco più della cifra che il Napoli conta di incassare per Lozano. Lindstrom piace molto sia a Garcia che a Meluso e potrebbe essere proprio lui a raccogliere l’eredità sulla fascia destra dell’attacco azzurro.

Il colpo di coda però potrebbe regalare un altro brivido ai tifosi azzurri. L’arrivo di Natan non ha soddisfatto appieno l’ambiente: il ragazzo si farà, ma per ora appare giovane e acerbo e perciò potrebbe aver bisogno di un po’ di ambientamento. Ecco perché, secondo quanto riporta ‘Il Mattino’, il Napoli potrebbe fare un altro colpo per rinforzare il reparto arretrato, adattando Ostigard a centrocampo come ha più volte provato Garcia in ritiro.

Il nome che piace molto al Napoli è quello di Mohamed Simakan, difensore del Lipsia classe 2000. Prospetto interessante, bisognerà capire solo se De Laurentiis sentirà davvero il bisogno di un nuovo centrale per “dimenticare” l’addio di Kim. Ma a quel punto, se arrivasse anche Simakan, la rosa sarebbe davvero completa e, salvo sorprese dell’ultim’ora, il Napoli di questa stagione sarebbe definito e pronto a difendere il titolo.