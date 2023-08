Colpo del Milan: sbarca subito in Serie A

La Serie A non sta a guardare. Ancora un innesto di qualità in difesa per il Milan: il suo arrivo è previsto martedì, ecco dove giocherà

Il Milan continua a mettere a segno colpi sensazionali. Chiuso l’affare pochi minuti fa: sbarca subito in Italia. Arriverà in Italia nella giornata di martedì per unirsi subito ai suoi nuovi compagni. Le trattative sono andate ad oltranza fino alla chiusura immediata arrivata poco fa.

Una campagna acquisti di assoluto livello in casa rossonera. Ancora un colpo in difesa per il Milan: il suo arrivo è previsto nella giornata di martedì. Tanti innesti di qualità per Stefano Pioli, che ora è concentrato soltanto sul campo per iniziare alla grande la nuova stagione. Ora il nuovo colpo per puntellare la difesa a disposizione dell’allenatore emiliano che vorrebbe così essere protagonista dopo un’annata vissuta tra alti e bassi.

Milan, chiusa l’ennesima operazione: Pioli contento

Dopo l’addio eccellente di Sandro Tonali, la dirigenza rossonera ha lavorato in maniera ardua per arrivare ad allestire una rosa di livello internazionale. Dopo i circa 70 milioni incassati dalla cessione del centrocampista italiano, Stefano Pioli è stato accontentato con acquisti di valore assoluto.

Come svelato da Sky Sport, il Milan ha chiuso l’operazione sulla base di 3,5 milioni di euro più 2 di bonus: ci sarà anche l 10% sulla plusvalenza per la rivendita in futuro. Un nuovo centrale di qualità da affiancare a Tomori, Kalulu, Thiaw e Kalulu, che sarà schierato anche terzino destro in caso di totale emergenza.

Il suo nome è Marco Pellegrino, classe 2002, che è cresciuto nel settore giovanile della Platense per fare il suo esordio in prima squadra. In Serie A argentina ha collezionato nell’ultima stagione 17 presenze. Sono stati giorni frenetici per chiudere subito l’affare: arriva dall’Argentina il nuovo colpo per Stefano Pioli.