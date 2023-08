Accordo con Sergio Ramos: spunta la data di presentazione

Ancora svincolato dopo l’esperienza poco entusiasmante al Paris Saint Germain, la leggenda del calcio spagnolo Sergio Ramos sembrerebbe abbia deciso da dove ripartire in questo calciomercato.

Nel corso di queste settimane, essendo un giocatore di un certo calibro, il nome dell’ex Real Madrid è stato accostato a diversi club sauditi e di MLS, ma a quanto pare il suo futuro potrebbe essere ancora in Europa, considerato il fatto che lo stesso Sergio Ramos ha ancora tanta voglia di incidere ed essere decisivo nel calcio che conta.

Del ritiro, dunque, neanche l’ombra, ed è per questo che nelle scorse ore Sergio Ramos avrebbe insieme al suo entourage intensificato i contatti con quello che dovrebbe essere il suo prossimo club, raggiugnendo anche una sorta di accordo di massima che potrebbe essere confermato già nei prossimi giorni.

Calciomercato, accordo con Sergio Ramos: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Sergio Ramos in questo calciomercato, che dopo settimane di incertezza parrebbe essere stato una volta e per tutte definito. A seguito della deludente esperienza al Paris Saint Germain, l’impressione è che lo spagnolo fosse ufficialmente entrato nella sua fase calante della carriera, ed i numeri registrati a Parigi non mentono, ma per l’ex Real Madrid c’è ancora tanto da dover fare ancora.

Nel corso di questa estate, infatti, Sergio Ramos si è allentato tanto mostrando anche quanto fatto sui social, proprio a voler dimostrare che mentalmente e fisicamente c’è ancora per il calcio che conta. Questo messaggio è stato recepito da un club in particolare, che negli scorsi giorni avrebbe allacciato i contatti col giocatore ed il suo entourage per cercare di raggiugnere al più presto un accordo.

Nel corso degli scorsi mesi per Sergio Ramos si era anche ipotizzato un romantico ritorno al Siviglia, ma a quanto pare il futuro della leggenda spagnola potrebbe essere in Turchia. Stando infatti a quanto riportato da Mundo Deportivo, il Galatasaray starebbe seriamente pensando all’ex Paris Saint Germain per andare a completare la difesa di Okan Buruk in questo calciomercato.

Sergio Ramos al Galatsaray: spunta anche la data di presentazione

L’ipotesi di vedere Sergio Ramos in maglia Galatasaray nelle scorse ore ha preso sempre più quota, dato i contatti avviati fra le parti. A conferma della realizzazione di questa possibilità sarebbe addirittura spuntata nelle scorse ore anche la possibile data di presentazione ufficiale dello spagnolo come colpo del club di Istanbul.

Si tratterebbe infatti del prossimo 4 settembre, giorno entro il quale il Galatasaray vorrebbe più precisamente provare a chiudere il colpo Sergio Ramos per poter eventualmente inserire lo spagnolo nella lista UEFA del club turco per la Champions o Europa League. Il tutto sarebbe possibile se non fosse nata un’agguerrita concorrenza per l’ex PSG.

Non solo Galatasaray: derby di Turchia per Sergio Ramos

Il Galatasaray non sarebbe l’unico club turco sulle tracce di Sergio Ramos in questo calciomercato. Stando infatti a quanto riportato da Mundo Deportivo, anche il Besiktas starebbe pensando allo spagnolo per rinforzare la propria difesa e portare una ventata di esperienza e mentalità vincente all’interno dello spogliatoio delle Kara Kartallar. E’ dunque in atto un derby di Turchia per Sergio Ramos, che però nei prossimi giorni potrebbe sancire anche il suo vincitore.