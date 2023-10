Milan: addio a fine anno, si è esposto

Il calciomercato è chiuso ma ormai è un continuo parlare di certe situazioni tra giocatori e società che avranno diverse situazioni da dover controllare. Ci sono degli aggiornamenti importanti di mercato per il Milan.

Il club rossonero deve fare i conti con un momento che sta vivendo il proprio tesserato con la società, perché potrebbe anche arrivare un addio tra le parti visto quanto accaduto.

Adesso ad esporsi sembra essere stato in maniera decisa direttamente il giocatore che non ha più intenzione di dover nascondere le cose, ma non c’è ancora nulla di concreto.

Calciomercato Milan: il giocatore ha deciso il suo futuro

Il Milan sono anni che va avanti con un progetto concreto dove si è affidato ai suoi migliori giocatori che sono stati acquistati per dare esperienza e qualità e sono rimasti in questi anni in rosa nonostante la vittoria dello scudetto e le tante offerte arrivate. Nessuno però si è sentito sazio e per questo sono stati rifiutati altri progetti per restare in rosa a Milano. Ora però tornano di moda le tante offerte che possono arrivare per il Milan e per i loro giocatori.

Sono diversi i tesserati che sono diventati dei veri punti di riferimento in casa Milan sia in campo che nello spogliatoio. Adesso però alcuni di questi potrebbero andar via per fare spazio a nuovi volti. E’ il caso anche di Olivier Giroud che da un momento all’altro in questi mesi potrebbe diventare un giocatore non più centrale nel progetto rossonero.

Milan: rinnovo Giroud, cambia tutto

La società ha investito su Okafor e Jovic, per questo il Milan potrebbe anche pensare di non dare più spazio in futuro a Giroud. L’attaccante francese è in scadenza nel 2024 e solo il prossimo anno sarà deciso quello che accadrà tra lui e la società rossonera.

Al momento però sono arrivate anche delle dichiarazioni da parte di Giroud che ha voluto dire la sua su quello che può essere il proprio futuro con il Milan che può anche essere presto un bel vecchio ricordo.

Rinnovo Giroud Milan: le sue dichiarazioni

Presto il Milan scenderà in campo in Champions League e, intanto, sono arrivate le parole di Giroud sul suo futuro ad evento Snai all’Ippodromo di San Siro. Questo quanto analizzato da Tmw riguardo la situazione futura del giocatore:

“Non ci penso in questo momento, sono concentrato su quest’anno per fare bene al Milan. Sono sempre contento di essere qui, lo sono dal primo giorno”.