Milan, occhio ai rinnovi: chi va e chi resta

In casa Milan è tempo di pensare ai rinnovi di contratto con i rossoneri che devono capire su chi puntare e su chi lasciar andare.

Durante la scorsa stagione il discorso dei rinnovi di contratto ha tenuto banco in casa Milan, soprattutto per quello che riguarda Rafael Leao. Ora è tempo di capire chi potrà restare in ottica della prossima stagione.

In casa rossonera ci sono cinque giocatori che vedranno terminare il proprio contratto con il club meneghino in vista della prossima stagione. La società sembra aver preso già le sue decisioni in merito anche se vuole valutare ancora qualche mese per quello che riguarda un paio di calciatori. Nuovi cambiamenti quindi in vista per la rosa del Milan, completamente rivoluzionata durante lo scorso mercato.

I calciatori in scadenza di contratto a giugno 2024 sono Mattia Caldara, Simon Kjaer, Antonio Mirante, Luka Jovic ed Olivier Giroud. Per ognuno di loro il Milan ha già un’idea ben chiara.

Calciomercato Milan, situazione rinnovi: chi resta e chi va

Verso l’addio Mattia Caldara. Attualmente infortunato, il difensore centrale non è mai riuscito a dimostrare il suo valore in rossonero nonostante il club abbia investito molto sul suo acquisto ormai diversi anni fa. Spesso fermato dagli infortuni, il calciatore è partito poi spesso in prestito senza però riuscire a ritrovare la forma e la costanza avuta da giovane con la maglia dell’Atalanta.

Per questioni anagrafiche saluterà anche Antonio Mirante: il portiere classe 1983 che lascerà il posto da terzo portiere rossonero. Un addio importante dopo una lunga carriera, che lo porta a 40 anni a salutare tutti e difficilmente per una nuova avventura. Molto più probabile il ritiro, e adesso ci sarà da capire chi prenderà il suo posto “simbolico” nella rosa del Milan. Possibile sia un vecchio prodotto del vivaio per risolvere anche un problema di lista che le squadre di Serie A spesso e volentieri riscontrano a inizio anno.

Da valutare quella che sarà la situazione riguardante Luka Jovic. Arrivato durante le ultime ore di calciomercato dalla Fiorentina a titolo gratuito, il centravanti serbo ha giocato alcuni spezzoni di gara con la maglia rossonera. Apparso non al meglio della condizione fisica, il centravanti sta cercando di recuperare la migliore forma per mettersi a disposizione di Pioli per la parte finale dell’anno solare e rappresentare una valida alternativa ad Olivier Giroud.

Diverso è il discorso riguardante l’attaccante francese e Simon Kjaer. Giroud, classe 1986, sta dimostrando di essere ancora un punto di riferimento per il gioco del Milan e con ogni probabilità le parti si ritroveranno alla fine del campionato per parlare e valutare un eventuale rinnovo di un anno. Per quello che riguarda il difensore danese, ha fatto sapere di voler chiudere la carriera in rossonero ma anche per lui il discorso è rimandato all’inizio del 2024 quando si capirà quella che è la condizione dell’ex Palermo e Roma.