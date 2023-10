“Dovevo accettare l’Arsenal”, l’ex Milan si pente

Ultime notizie che arrivano riguardo il passato del Milan e un retroscena di calciomercato che viene fuori grazie alle dichiarazioni dello stesso giocatore.

Calciomercato Milan: retroscena del passato

Milan: Ibrahimovic si pente dell’Arsenal

In un’intervista con Piers Morgan, che verrà pubblicata integralmente nei prossimi giorni, precisamente il 5 ottobre, Zlatan Ibrahimovic ha voluto dire la sua di quello che in passato è stato un argomento di calciomercato che l’ha riguardato da vicino.

Ibrahimovic ha voluto parlare di quello che è stato il suo mancato trasferimento all’Arsenal. Perché quando il giocatore svedese ha avuto l’occasione di trasferirsi a Londra, sponda Gunners, non ha spinto per chiudere il suo passaggio. Infatti, queste sono le sue dichiarazioni riportate dai colleghi:

Una cosa che ho sbagliato in carriera? Non sono andato all’Arsenal: non faccio provini, davvero. Sono il migliore, fanculo a tutto il resto”.

Milan: Ibrahimovic in società, la situazione

Si parla tanto di quello che può essere il futuro di Ibrahimovic in società con il Milan. Perché c’è un legame veramente forte tra la società e giocatore, che è ancor più forte con tutta la piazza rossonera. Per questo motivo si parla da anni del possibile inserimento del giocatore in rosa in vista del futuro.

Al momento però ancora non c’è niente di concreto, ma presto qualcosa potrebbe accadere visto che sono rimasti vivi e positivi i rapporti di Ibrahimovic e il Milan dopo il ritiro dal calcio e il saluto a San Siro dei mesi scorsi. Inoltre, il giocatore si è già presentato a Milanello nei giorni scorsi per dare un po’ di carica a tutto l’ambiente dopo il brutto ko subito nel Derby per 5-1.