Milan, colpo dalla Juventus: si chiude subito dopo la cessione

Il Milan è in trattativa con la Juventus per chiudere uno dei colpi più incredibili e sorprendenti dell’estate di calciomercato della Serie A.

Quello accostato al Diavolo non sarebbe una novità ma una sorpresa assoluta, conseguenza di una necessità proprio numerica che il club rossonero deve andare a colmare da qui al prossimo 30 di giugno. Nelle prossime ore il Milan definirà infatti un importante cessione in attacco, che di conseguenza le permetterà di affondare il colpo decisivo per il giocatore della Juventus.

Considerata la rivalità sportiva che esiste fra queste due società, il buon esito di quest’operazione ad oggi è davvero complicato, ma Giorgio Furlani è al lavoro con vari intermediari per far sì che anche questa trattativa possa sorridere al Milan.

Calciomercato Milan: colpo dalla Juventus una volta definita la cessione

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che dopo alcune settimane di “sosta” ha visto la propria dirigenza tornare carica a lavoro per cercare di regalare a Stefano Pioli almeno un altro paio di rinforzi per andare a completare una volta e per tutte la rosa in vista di questo imminente inizio di stagione.

Da qui al prossimo 30 di agosto il Milan è pronto a prendersi nuovamente la scena, anche perché negli scorsi minuti è uscita fuori una notizia che ha letteralmente stupito non solo i tifosi del Diavolo ma in generale la Serie A. Stando a quanto trapelato, infatti, il club rossonero si sarebbe convinto di voler portare a Milano uno dei giocatori cardini della Juventus di Massimiliano Allegri, profilo che già in passato è stato più volte accostato ai rossoneri. Questa, però, parrebbe essere l’estate giusta per vedere finalmente il giocatore in maglia Milan, come confermato anche dalla prima offerta presentata dal Diavolo ai rivali bianconeri.

Stando dunque a quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, per sostituire Lorenzo Colombo in questo calciomercato il Milan starebbe incredibilmente pensando a Moise Kean della Juventus.

Il Milan pensa a Kean: c’è una prima offerta, la posizione della Juve

Ad oggi la priorità del Milan è una prima punta, e la dirigenza rossonera vorrebbe regalarla a Pioli almeno prima della seconda giornata di campionato. Questo scenario sarebbe anche fattibile, se non fosse per il Diavolo che avrebbe messo gli occhi su un giocatore di una delle sue storiche rivali, ovvero Moises Kean della Juventus.

Stando a Gianluca Di Marzio, però, il Milan non si sarebbe limitato a mostrare un semplice interesse nei confronti del Nazionale italiano, no. Il Diavolo, infatti, avrebbe addirittura chiesto alla Vecchia Signora Kean in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Al momento, però, la Juventus fa muro.

Kean difficile: il Milan valuta delle alternative

Al momento la pista che porta a Moise Kean è particolarmente complicata per il Milan, che di conseguenza avrebbe iniziato a valutare anche altre opzioni in questo calciomercato. Come già raccontato nel corso degli scorsi giorni, in alternativa all’italiano il Diavolo starebbe pensando anche ad Armando Borja del Chelsea ed a Hugo Ekitike del PSG, giocatori che il Milan anche in questo caso avrebbe intenzione di prendere in prestito, con eventuale opzione di acquisto.