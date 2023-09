Milan: colpo a sorpresa, arriva il campione del mondo

La sconfitta contro l’Inter costringe il Milan a fare dei ragionamenti sul calciomercato. E potrebbe arrivare il campione del mondo.

In casa Milan si sta iniziando a guardare con attenzione al futuro e la partita persa contro l’Inter conferma che c’è ancora molto da fare per trovare una quadratura e naturalmente regalarsi delle soddisfazioni importanti.

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, il Milan potrebbe durante il calciomercato invernale fare un colpo importante visto che stiamo parlando di un campione del mondo. Sono in corso tutte le riflessioni del caso ed una decisione finale sarà presa solamente nelle prossime settimane e in base anche all’andamento del campionato.

Calciomercato Milan: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

Il Milan sta lavorando per cercare di dare a Pioli una squadra sicuramente molto importante anche se la rosa ha dimostrato qualche lacuna di troppo e per questo motivo sono in corso tutte le valutazioni del caso per arrivare ad una soluzione. L’ipotesi che sta prendendo sempre più piede è quella di andare ad acquistare dei nuovi calciatori per consentire di avere altre risorse alla corte di Pioli e capire se si può fare un salto di qualità che è mancato in questo ultimo match.

Il nome accostato al Milan in ottica calciomercato invernale è quello di Guido Rodriguez del Betis. Stiamo parlando di un calciatore assolutamente di qualità e importante, ma non ci resta che attendere le prossime settimane per capire se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca per il centrocampista.

Sull’argentino ci sono anche squadre come Napoli e Barcellona e per questo motivo nelle prossime settimane sono attese delle novità. Naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà del Betis di privarsi del calciatore che, come detto in precedenza, è assolutamente importante e destinato ad alzare il livello della rosa di tutte le squadre che lo hanno a disposizione.

Mercato Milan: obiettivo Rodriguez a centrocampo

Guido Rodriguez è un obiettivo per il Milan in vista del calciomercato invernale, ma non sarà assolutamente semplice. Vedremo cosa succederà e chi alla fine riuscirà ad avere la meglio.

Si tratta, come detto in precedenza, di un rinforzo importante e, come detto in precedenza, non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.