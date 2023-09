Inter nei guai: 400MLN di debiti, c’è la scadenza

Momento di crisi economica per l’Inter che dura ormai da anni. La società nerazzurra si trova in seria difficoltà per quello che è accaduto con la famiglia Zhang.

Sono stati anni piuttosto difficili per il club nerazzurro che ora dovrà capire come risolvere la situazione che potrebbe mettere in problemi seri la società.

Importanti notizie che arrivano ora per quanto riguardo le scadenze che sono state fissate nei confronti della società. Infatti, l’Inter è pronta a trovare delle nuove soluzioni.

Inter nei guai: Zhang è indebitato

Una situazione difficile quella che riguarda ora la società nerazzurra per quello che è accaduto in questi anni con il caos che ora potrebbe regnare da un momento all’altro in questo senso. Infatti, ci sono delle situazioni lasciate in sospeso dal proprietario dell’Inter Steven Zhang. Il numero uno dei nerazzurri dovrà provare a risolvere la cosa il prima possibile ora per evitare dei problemi seri.

Ci sono delle vicende importanti che riguardano l’Inter in vista dei prossimi anni. Il club deve cercare di provare a capire come andrà a finire questa vicenda che ha coinvolto il numero uno Steven Zhang, che da anni è finito nei guai per il caso Suning che da quando è arrivato il problema del Covid ha avuto perdite pesanti.

Ora si proverà a capire come andrà a finire questa vicenda in vista del prossimo anno e di una possibile cessione futura dell’Inter.

Debiti Inter: Zhang deve 400 milioni

C’è la data di scadenza per quanto riguarda la restituzione dei debiti di Zhang che può mettere nei guai l’Inter. Entro il prossimo maggio 2024 scadrà il prestito di Oaktree al presidente Steven Zhang che dovrà appunto restituire la somma di circa 400 milioni di euro.

L’alternativa è quella di rifinanziare la cifra allungando la scadenza. Se Zhang non dovesse riuscire a sanare il debito allora il club dell’Inter passerà di mano al fondo statunitense.

Cessione Inter: chi può comprare il club

Al momento non ci sono notizie nuove in merito alla possibile cessione dell’Inter. Perché la società nerazzurra composta dal presidente Steven Zhang ha intenzione di cambiare tutto in vista dei prossimi anni e togliere il club nerazzurro da questa situazione economica difficile.

Sono stati diversi gli acquirenti che si sono interessati all’Inter in questi anni. Infatti, ora ci si aspetta che possano venir fuori delle nuove notizie che riguardano la società nerazzurra. Gli arabi e gli americani sono coloro che più si sono interessati all’Inter.