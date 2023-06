Icardi in Serie A, c’è l’annuncio di Wanda Nara: “Torniamo in Italia”

La bomba di calciomercato la sgancia Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi, dopo le diverse voci legate al ritorno in Italia dell’attaccante.

Mauro Icardi può tornare in Serie A, giocando in un club ai vertici. Sono diverse le squadre che possono muoversi su di lui, separandosi così definitivamente dal PSG. Il club parigino ha voglia di rinunciare a Icardi, cedendo l’argentino nel corso di questa estate.

Dopo l’annata in prestito e che ha portato allo Scudetto in Turchia col Galatasaray, Icardi è pronto a ripartire e le parole di Wanda Nara, che cura i suoi interessi in qualità di moglie-agente, sono chiare in merito al futuro.

Wanda Nara, annuncio su Icardi: “Torneremo in Italia”

Le voci di calciomercato, sul ritorno di Mauro Icardi in Serie A, si sono alimentate negli ultimi giorni.

L’annuncio di Wanda Nara non lascia dubbi in merito a quello che è il futuro di Icardi, nuovamente in Serie A. Prima ancora dii vivere l’esperienza al Galatasray erano emerse alcune voci sul suo ritorno in Italia, che non si è poi consumato, ma che rischia di vederlo nuovamente protagonista come principale obiettivo di calciomercato.

Wanda Nara, in un’intervista di oggi, ha rivelato la sua voglia di tornare in Italia e chissà che dietro, non ci siano i rumors legati al ritorno a Milano, sponda Milan e da rivale dell’Inter, per Mauro Icardi.

Milan, ritorno in Italia per Icardi: parla Wanda Nara

Quelle che seguono, sono le parole della moglie-agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, sul ritorno in Italia. Ecco cos’ha detto, ai microfoni di Gente, rispondendo alle domande sull’amore che prova per la città di Milano: “Sono sicura che torneremo a Milano, non abbiamo venduto la casa in Italia perché siamo legatissimi a quel posto. Tutti sanno che vogliamo tornare. Cosa succederà nel 2023? Sapete, è difficile dare risposta ad una domanda così, noi organizziamo le cose volta per volta”.

Non sono mancate le vicende di calciomercato, che in Serie A, tornano a vedere Icardi al centro dei rumors stessi. E adesso, c’è un club a Milano che ha bisogno di averlo e non è l’Inter: il Milan vorrebbe sostituire Ibrahimovic con Mauro Icardi.

Ultime su Icardi: il Milan e non solo, la possibile destinazione in Serie A

Il Milan è il club con più appeal – causa Champions League – che potrebbe prendere Icardi nel corso di questa estate, ma occhio ad altre soluzioni. Perché dall’altra parte c’è la Roma che, con Abraham fuori dai giochi fino a gennaio 2024, avrà bisogno di un altro attaccante, considerando che la presenza di Belotti potrebbe non bastare a Mourinho.