Rabiot chiude al colpaccio: via libera per l’Inter

Con il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot la Juve si tira indietro nella corsa al giocatore: l’Inter ora può chiudere.

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot, che ha firmato una nuova intesa fino al 2024 con la Signora alle stesse cifre percepite fin qui (7 milioni di euro annui, ndr). I tifosi bianconeri avevano capito tutto già con il video dei cavalli pubblicato dai canali social della Juve (da tempo la tifoseria lo ha ribattezzato ‘Cavallo pazzo’, ndr).

Poi è arrivata la conferma ufficiale da parte di Madama, che riesce quindi a mantenere alla Continassa uno dei migliori elementi della scorsa stagione non così felice per i colori bianconeri.

Una richiesta, quella del rinnovo per Rabiot, che pare sia partita direttamente da Massimiliano Allegri, che non aveva alcuna intenzione di lasciare andare uno degli uomini che ritiene fondamentali per la squadra che ha in mente. Ma la permanenza di Rabiot alla Juventus chiude le porte all’arrivo di qualche altro grande centrocampista?

E’ questa la domanda che si stanno ponendo in queste ore molti fan bianconeri. Avere ancora a disposizione un giocatore come Rabiot è senza dubbio un fatto positivo ma la mediana della Juve necessiterebbe anche di altri elementi di spicco, anche perché non ci sono ancora certezze sulle condizioni fisiche di Pogba.

Resta Rabiot, il colpaccio non si fa: ora l’Inter ha campo libero

Si è parlato a lungo di Sergej Milinkovic-Savic, da tempo pallino della Juve e vero e proprio uomo mercato in questo 2023. Il centrocampista serbo andrà in scadenza di contratto con la Lazio nel 2024 e l’impressione è che questo sia davvero il momento buono per strapparlo alla società del presidente Claudio Lotito ad una cifra accessibile (circa 40 milioni di euro).

Tuttavia, dopo il rinnovo di contratto per Rabiot la Signora potrebbe anche ritirarsi dalla corsa per Milinkovic-Savic, preferendo puntare sui propri giovani (oltre a Miretti e Fagioli farà rientro alla base Nicolò Rovella, ndr) e lasciando quindi campo libero alla concorrenza. È ciò che pensa anche Antonio Barillà, giornalista del quotidiano torinese La Stampa, che ai microfoni di TVPlay ha voluto esprimere il suo punto di vista su questo intreccio di mercato.

Secondo Barillà la Juve sarebbe andata dritta su Milinkovic-Savic solo in caso di addio di Rabiot. Mettere a segno entrambe le operazioni non sarebbe sostenibile per i bianconeri, che non possono nemmeno contare sugli introiti derivanti dalla Champions. Ecco perché su Milinkovic-Savic potrebbe ora fiondarsi l’Inter, che ha bisogno di un rinforzo importante a centrocampo vista la possibile partenza di Brozovic.