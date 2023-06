Serie A: Umtiti dice sì, è lui il prossimo acquisto

E’ ufficiale la rescissione di Umtiti con il Barcellona. E questo calciomercato potrebbe riportare il difensore in Serie A.

Samuel Umtiti e la Serie A: un matrimonio che potrebbe continuare anche in futuro. La Gazzetta dello Sport ha confermato la volontà del difensore di proseguire nel nostro campionato e la rescissione con il Barcellona è destinata ad aiutare.

Una big è pronto a piazzare un colpo di calciomercato a zero. Umtiti nell’ultima Serie A ha dimostrato di essere un calciatore di qualità e per questo motivo è un’occasione da sfruttare per alzare il livello della rosa e avere a disposizione un calciatore di qualità.

Calciomercato: Umtiti in Serie A, ecco con chi firma

Il ritorno di Umtiti in Serie A nelle scorse settimane era sicuramente bloccato dalle richieste del Barcellona, ma ora la rescissione aiuterà sicuramente. Inutile dire che il calciatore ha spinto per questa possibilità per scegliere in modo autonomo la squadra. Ad oggi, come spiegato in precedenza, certezze non ne abbiamo. Il Lione spinge per averlo a disposizione già la prossima stagione, ma l’Italia gli ha permesso di ritornare ai suoi livelli e per questo motivo non possiamo escludere la possibilità di un ritorno in Serie A.

Si è parlato molto di Inter, ma Umtiti a zero in questo calciomercato fa gola anche alla Roma di Mourinho. Già in passato si era parlato di un interesse dei giallorossi nei confronti del centrale ed ora non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se la fumata bianca ci sarà oppure no.

Stiamo parlando di un calciatore di assoluta esperienza e per questo motivo Umtiti rappresenta forse il migliore colpo possibile in questo momento. Naturalmente ancora tutto può accadere e la concorrenza non manca. Ma Mourinho ci pensa e quindi presto avremo delle novità importanti in questo senso.

Mercato: la Roma pensa ad Umtiti

L’ipotesi Umtiti–Roma è da seguire assolutamente in questi primi giorni di calciomercato. Il centrale francese piace molto a Mourinho e la possibilità di acquistarlo a zero è un qualcosa da seguire con molta attenzione in questo momento della stagione.

Vedremo se alla fine ci sarà il via libera oppure no. Inter e Lione restano alla finestra, ma alla Roma potrebbe sicuramente trovare maggiore spazio e soprattutto continuare un percorso di crescita con Mourinho in panchina. Vedremo, quindi, cosa accadrà nelle prossime settimane per il futuro di Umtiti.