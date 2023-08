Calciomercato Roma, non solo Zapata: annunciato l’arrivo di un altro attaccante

C’è una doppia pista per l’attacco della Roma: i giallorossi sono scatenati in questa fase di mercato, dopo Paredes e Renato Sanches sono pronti a chiudere per due bomber.

Il general manager della Roma è a lavoro per sbloccare l’impasse relativo all’attaccante. Ecco le ultimissime notizie di calciomercato che arrivano dalla Capitale relative a questo nuovo obiettivo. Nell’idea della società, oltre a Zapata è previsto un altro innesto in avanti. Svelati i nomi dei giocatori che potrebbero arrivare in giallorosso nelle ultime settimane d’agosto.

In casa Roma c’è da risolvere un caso spinoso che riguarda l’attaccante. L’infortunio di Tammy Abraham, che tornerà a disposizione di Mourinho solo nel 2024, ha aperto le porte all’arrivo di un nuovo bomber. L’indiziato numero uno è Duvan Zapata che ha già un accordo con i giallorossi. Nelle ultime ore, però, la società ha cambiato i programmi: ecco tutti i dettagli in merito a questa nuova trattativa che porterà alla corte di Mourinho non solo il colombiano ma anche un altro attaccante.

Calciomercato Roma: doppio colpo in attacco, il primo è Zapata

La Roma non lascia, anzi, raddoppia. A sorpresa i giallorossi hanno deciso di portare avanti più trattative: da qui a fine mercato sono previsti due innesti in avanti. Il primo è Duvan Zapata dell’Atalanta, con il quale c’è già un accordo di massima, il secondo potrebbe arrivare o dalla Premier League o dalla Liga.

Nell’idea della società, l’obiettivo è prendere due attaccanti da affiancare a Belotti: uno più esperto, come il colombiano, ed un altro più giovane. Mourinho resta in attesa e nelle prossime ore accoglierà a Trigoria due centrocampisti in arrivo dal Psg: Renato Sanches e Paredes.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli obiettivi per l’attacco della Roma sono Duvan Zapata e Marcos Leonardo. Ma nelle ultime ore il club ha preso in considerazione anche altri due profili.

Nuovo attaccante Roma: in lizza anche Broja e Willian José

Armando Broja è un classe 2001 di proprietà del Chelsea. Reduce da un lungo infortunio, con la rottura del legamento crociato che ha compromesso la sua ultima stagione con i Blues, è considerato un astro nascente del calcio albanese. L’idea di Tiago Pinto è portare alla Roma Broja in prestito anche se al momento la società inglese non ha aperto a questa ipotesi. L’altro profilo sondato dalla Roma è quello di Willian José del Betis Siviglia: 31enne reduce da sei gol nella passata stagione. Rappresentano ad oggi due alternative a Zapata e Marcos Leonardo che restano in pole per completare l’attacco dei giallorossi.